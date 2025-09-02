Словенија е силен застапник на забрзан и поефикасен процес на проширување, без компромис со стандардите на Европската унија (ЕУ), објави словенечкото Министерство за надворешни и европски работи.

Традиционалната сесија со министрите за надворешни работи и специјалните претставници на Западен Балкан се одржува во рамките на Бледскиот стратешки форум.