Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски, на покана на министерката за надворешни работи на Словенија, Тања Фајон, утринава учествуваше и имаше обраќање на работен појадок со министрите од Западен Балкан и специјалните пратеници за проширување на Европската Унија, пренесува Анадолу.

Како што соопшти Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, во своето обраќање Муцунски ја истакнал клучната улога на регионалната стабилност и интеграцијата на Западен Балкан во ЕУ, оценувајќи дека сегашните глобални кризи уште повеќе ја зголемуваат потребата од европска кохезија.

„Во свет на војни, безбедносни закани и економски шокови, Европската Унија и Западен Балкан имаат потреба еден од друг повеќе од кога било досега. Нашата стабилност е европска стабилност. Нашиот напредок е европски напредок“, нагласи министерот во обраќањето.

Муцунски истакна дека Северна Македонија останува посветена на европскиот пат и активно работи на реформите и имплементацијата на Планот за раст на ЕУ, посочувајќи дека процесот на проширување мора да биде заснован на заслуги и јасни критериуми.