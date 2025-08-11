СВЕТ
Смртта на Халиди го зголеми бројот на новинари убиени во Газа во неделата на шест, а вкупниот број палестински новинари убиени од израелската армија во Појасот Газа се искачи на 238, се вели во соопштението на Канцеларијата за медиуми.
Уште еден палестински новинар им подлегна на повредите здобиени во израелскиот напад во кој загинаа двајца дописници и тројца фоторепортери на Ал Џезира во Газа, со што бројот на убиени новинари се искачи на 238, соопштија локалните власти.

Според Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа, Мохамед Ал-Халиди, палестински новинар што работеше за новинската агенција „Сахат“, им подлегна на повредите здобиени во синоќешниот израелски напад.

Смртта на Халиди го зголеми бројот на новинари убиени во Газа во неделата на шест, а вкупниот број палестински новинари убиени од израелската армија во Појасот Газа се искачи на 238, се вели во соопштението на Канцеларијата за медиуми.

Израелската армија доцна синоќа нападна шатор во кој престојувале новинари во близина на болницата „Ал-Шифа“ во западниот дел на Газа, при што се убиени петмина новинари, меѓу кои и дописниците на Ал Џезира, Анас ал-Шариф и Мухамед Краикеа, соопшти Канцеларијата за медиуми.

Владата во Газа го осуди „систематскиот атентат врз палестинските новинари од страна на Израел во Газа“ и ги повика институциите за човекови права и медиумите да ги „осудат овие систематски злосторства против новинарите во Газа“.

Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година се убиени повеќе од 61.400 Палестинци.

Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за приведување на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел е обвинет за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната во енклавата.

ИЗВОР:AA
