Уште еден палестински новинар им подлегна на повредите здобиени во израелскиот напад во кој загинаа двајца дописници и тројца фоторепортери на Ал Џезира во Газа, со што бројот на убиени новинари се искачи на 238, соопштија локалните власти.

Според Канцеларијата за медиуми на Владата на Газа, Мохамед Ал-Халиди, палестински новинар што работеше за новинската агенција „Сахат“, им подлегна на повредите здобиени во синоќешниот израелски напад.

Смртта на Халиди го зголеми бројот на новинари убиени во Газа во неделата на шест, а вкупниот број палестински новинари убиени од израелската армија во Појасот Газа се искачи на 238, се вели во соопштението на Канцеларијата за медиуми.

Израелската армија доцна синоќа нападна шатор во кој престојувале новинари во близина на болницата „Ал-Шифа“ во западниот дел на Газа, при што се убиени петмина новинари, меѓу кои и дописниците на Ал Џезира, Анас ал-Шариф и Мухамед Краикеа, соопшти Канцеларијата за медиуми.