Во САД се екстрадирани и притворени 26 припадници на мексиканските картели осомничени за тешки кривични дела. Тие се протерани од Мексико по најновиот договор со американскиот претседател Доналд Трамп.

Министерството за правда во соопштението наведува дека лицата се соочуваат со низа федерални и државни кривични обвиненија од целата земја, вклучувајќи трговија со дрога, киднапирање, убиство и перење пари.

„Овие 26 мажи одиграа улога во донесувањето насилство и дрога на американска почва - под водство на ова Министерство за правда, тие ќе се соочат со сериозни последици за нивните злосторства против оваа земја“, рече главната државна обвинителка Памела Бонди.