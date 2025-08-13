СВЕТ
Над 20 припадници на мексиканските картели екстрадирани во САД
Претседателката на Мексико Клаудија Шајнбаум вети дека ќе ги засили напорите за спречување на протокот на дрога во САД, исполнувајќи ги барањата на претседателот Доналд Трамп за избегнување на дополнителни царини
13 август 2025

Во САД се екстрадирани и притворени 26 припадници на мексиканските картели осомничени за тешки кривични дела. Тие се протерани од Мексико по најновиот договор со американскиот претседател Доналд Трамп.

Министерството за правда во соопштението наведува дека лицата се соочуваат со низа федерални и државни кривични обвиненија од целата земја, вклучувајќи трговија со дрога, киднапирање, убиство и перење пари.

„Овие 26 мажи одиграа улога во донесувањето насилство и дрога на американска почва - под водство на ова Министерство за правда, тие ќе се соочат со сериозни последици за нивните злосторства против оваа земја“, рече главната државна обвинителка Памела Бонди.

Бонди рече дека САД се благодарни на мексиканскиот тим за национална безбедност за нивната соработка.

Претседателката на Мексико Клаудија Шајнбаум вети дека ќе ги засили напорите за спречување на протокот на дрога во САД, исполнувајќи ги барањата на претседателот Доналд Трамп за избегнување на царини со кои се заканува неговата администрација.


