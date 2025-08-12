Украинскиот претседател Володимир Зеленски му рече на индискиот премиер Нарендра Моди дека е потребно да се ограничи извозот на руска нафта.

Во телефонскиот разговор вчера според Зеленски, тие се договориле да испланираат состанок на претстојното Генерално собрание на ОН во септември.

Владата на Моди се соочува со царини од 50 проценти од Соединетите Држави, делумно поради купувањата на руска нафта.

Администрацијата на Трамп го обвини Њу Делхи за финансирање на војната на Москва во Украина.

Индија, заедно со Кина, е еден од најголемите купувачи на руска сурова нафта.

„Ја забележав потребата од ограничување на извозот на руска енергија, особено нафта, со цел да се намали нејзиниот потенцијал и способност за финансирање на продолжувањето на оваа војна. Важно е секој лидер кој има опиплива моќ над Русија да испрати соодветни сигнали до Москва“, објави Зеленски на X.