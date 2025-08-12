СВЕТ
2 мин читање
Зеленски до Моди: Потребно е да се ограничи извозот на руска нафта
Владата на Моди се соочува со царини од 50 проценти од Соединетите Држави, делумно поради купувањата на руска нафта.
Зеленски до Моди: Потребно е да се ограничи извозот на руска нафта
Zelensky said Ukraine was "ready for real decisions that can bring peace" but said it should be a "dignified peace", without giving details. / AA
пред 16 часа

Украинскиот претседател Володимир Зеленски му рече на индискиот премиер Нарендра Моди дека е потребно да се ограничи извозот на руска нафта.

Во телефонскиот разговор вчера според Зеленски, тие се договориле да испланираат состанок на претстојното Генерално собрание на ОН во септември.

Владата на Моди се соочува со царини од 50 проценти од Соединетите Држави, делумно поради купувањата на руска нафта.

Администрацијата на Трамп го обвини Њу Делхи за финансирање на војната на Москва во Украина.

Индија, заедно со Кина, е еден од најголемите купувачи на руска сурова нафта.

„Ја забележав потребата од ограничување на извозот на руска енергија, особено нафта, со цел да се намали нејзиниот потенцијал и способност за финансирање на продолжувањето на оваа војна. Важно е секој лидер кој има опиплива моќ над Русија да испрати соодветни сигнали до Москва“, објави Зеленски на X.

Препорачано

Двете страни „детално разговараа за сите важни прашања - и нашата билатерална соработка и целокупната дипломатска ситуација“.

„Важно е Индија да ги поддржи нашите мировни напори и да го дели ставот дека сè што е поврзано со Украина мора да се одлучи со учество на Украина“, рече украинскиот лидер.

Според кратката изјава за телефонскиот повик објавена од Њу Делхи, Зеленски ги сподели своите ставови за неодамнешните случувања поврзани со Украина.

Моди му се заблагодари на Зеленски и „ја повтори цврстата и доследна позиција на Индија за мирно решавање на конфликтот и поддршката за напорите насочени кон воспоставување мир што е можно поскоро“.

Минатата недела, Моди разговараше со рускиот претседател Владимир Путин, повторувајќи ја „доследната позиција на Индија за мирно решавање на конфликтот“.

Индискиот советник за национална безбедност, Аџит Довал, исто така, се сретна со Путин во Москва.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us