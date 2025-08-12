Украинскиот претседател Володимир Зеленски му рече на индискиот премиер Нарендра Моди дека е потребно да се ограничи извозот на руска нафта.
Во телефонскиот разговор вчера според Зеленски, тие се договориле да испланираат состанок на претстојното Генерално собрание на ОН во септември.
Владата на Моди се соочува со царини од 50 проценти од Соединетите Држави, делумно поради купувањата на руска нафта.
Администрацијата на Трамп го обвини Њу Делхи за финансирање на војната на Москва во Украина.
Индија, заедно со Кина, е еден од најголемите купувачи на руска сурова нафта.
„Ја забележав потребата од ограничување на извозот на руска енергија, особено нафта, со цел да се намали нејзиниот потенцијал и способност за финансирање на продолжувањето на оваа војна. Важно е секој лидер кој има опиплива моќ над Русија да испрати соодветни сигнали до Москва“, објави Зеленски на X.
Двете страни „детално разговараа за сите важни прашања - и нашата билатерална соработка и целокупната дипломатска ситуација“.
„Важно е Индија да ги поддржи нашите мировни напори и да го дели ставот дека сè што е поврзано со Украина мора да се одлучи со учество на Украина“, рече украинскиот лидер.
Според кратката изјава за телефонскиот повик објавена од Њу Делхи, Зеленски ги сподели своите ставови за неодамнешните случувања поврзани со Украина.
Моди му се заблагодари на Зеленски и „ја повтори цврстата и доследна позиција на Индија за мирно решавање на конфликтот и поддршката за напорите насочени кон воспоставување мир што е можно поскоро“.
Минатата недела, Моди разговараше со рускиот претседател Владимир Путин, повторувајќи ја „доследната позиција на Индија за мирно решавање на конфликтот“.
Индискиот советник за национална безбедност, Аџит Довал, исто така, се сретна со Путин во Москва.