Албанезе: Израелските акции во Газа резултираат со губење на животи, глад и сиромаштија
Според австралискиот премиер запирањето на помошта на местата за дистрибуција е целосно неприфатливо. Премиерот на Австралија ја нагласи потребата од меѓународна акција во Газа пред Генералното собрание на ОН следниот месец.
пред 16 часа

Австралискиот премиер Ентони Албанезе денеска изјави дека акциите на Израел во Појасот Газа предизвикуваат губење на невини животи, сиромаштија и насилство, што е „целосно неприфатливо“.

Албанезе го критикуваше Израел на АБЦ Њуз за запирање на помошта и предизвикување смртни случаи на местата за дистрибуција, каде што цивилите чекаат во ред за храна и вода.

„Одлуките на владата на Нетанјаху, прво запирањето на помошта што го видовме, а потоа и губењето на животи што го видовме околу тие места за дистрибуција, каде што луѓето што чекаат во ред за храна и вода ги губат своите животи, се едноставно целосно неприфатливи“, рече тој.

Неговите забелешки доаѓаат еден ден откако Австралија ја објави својата одлука да ја признае Палестина на Генералното собрание на ОН во септември.

Албанезе рече дека минатата недела му ги искажал своите загрижености на израелскиот премиер Нетанјаху, но дека израелскиот лидер останал „во негирање на последиците“ за цивилите.

Австралискиот премиер ја нагласи потребата од итна меѓународна акција пред Генералното собрание на ОН следниот месец, истакнувајќи дека земјите, вклучувајќи ги Франција, Велика Британија и Канада, го делат ставот на Австралија за прекинување на циклусот на насилство.

 

