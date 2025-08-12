Австралискиот премиер Ентони Албанезе денеска изјави дека акциите на Израел во Појасот Газа предизвикуваат губење на невини животи, сиромаштија и насилство, што е „целосно неприфатливо“.

Албанезе го критикуваше Израел на АБЦ Њуз за запирање на помошта и предизвикување смртни случаи на местата за дистрибуција, каде што цивилите чекаат во ред за храна и вода.

„Одлуките на владата на Нетанјаху, прво запирањето на помошта што го видовме, а потоа и губењето на животи што го видовме околу тие места за дистрибуција, каде што луѓето што чекаат во ред за храна и вода ги губат своите животи, се едноставно целосно неприфатливи“, рече тој.

Неговите забелешки доаѓаат еден ден откако Австралија ја објави својата одлука да ја признае Палестина на Генералното собрание на ОН во септември.