Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска телефонски разговараше со украинскиот претседател Володимир Зеленски на барање на Киев, информира турската Дирекција за комуникации.
За време на разговорот, двајцата лидери разговараа за билатералните односи меѓу Туркије и Украина, како и за клучните регионални и глобални прашања, објави директоратот на X.
Претседателот Ердоган го истакна напредокот постигнат во тековните директни разговори меѓу Украина и Русија во Истанбул, опишувајќи го како „вреден“.
Тој изрази надеж дека ќе се постигнат „значајни резултати во врска со прекинот на огнот“ за време на претстојните рунди на преговори, кои се сметаат за критични чекори кон долгорочен мир.
Ердоган, исто така, ја пренесе подготвеноста на Туркије да биде домаќин на самит на ниво на лидери за понатамошна поддршка на мировниот процес.
Тој истакна дека „формирањето работни групи во воена, хуманитарна и политичка област ќе го отвори патот за самитот“.
Турскиот претседател ја потврди континуираната поддршка на Туркије за „суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина“, нагласувајќи ја улогата на Анкара како клучен посредник во конфликтот.