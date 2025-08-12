Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска телефонски разговараше со украинскиот претседател Володимир Зеленски на барање на Киев, информира турската Дирекција за комуникации.

За време на разговорот, двајцата лидери разговараа за билатералните односи меѓу Туркије и Украина, како и за клучните регионални и глобални прашања, објави директоратот на X.

Претседателот Ердоган го истакна напредокот постигнат во тековните директни разговори меѓу Украина и Русија во Истанбул, опишувајќи го како „вреден“.

Тој изрази надеж дека ќе се постигнат „значајни резултати во врска со прекинот на огнот“ за време на претстојните рунди на преговори, кои се сметаат за критични чекори кон долгорочен мир.