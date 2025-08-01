Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган ги прими италијанската премиерка Џорџа Мелони и либискиот премиер Абдулхамид Дибејбе во петокот во Истанбул, со што се означи почетокот на трилатералниот самит на лидерите на овие земји.

Ердоган ги пречека премиерите на Италија и Либија одделно со највисоки почести во палатата Долмабахче во Истанбул.