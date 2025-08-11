Двајца дописници на „Ал Џезира“, Анас ал-Шариф и Мухамед Краикеа, заедно со уште тројца фоторепортери на каналот, беа убиени вчера во израелски напад врз шатор во кој се наоѓале новинарите близу болницата „Ал-Шифа“ во западниот дел на Газа, соопшти Канцеларијата за медиуми во Газа, јавува Анадолу.

Каналот со седиште во Катар го цитираше директорот на медицинскиот комплекс Ал-Шифа во Газа, кој рече: „Дописниците на Ал Џезира, Анас ал-Шариф и Мухамед Краикеа, беа убиени како маченици во израелски напад врз нивниот шатор“, без да даде детали.

Каналот подоцна потврди дека Ал-Шариф и Краикеа се убиени во израелски напад.

Ал Џезира рано утринава го осуди „планираниот“ атентат врз своите дописници и сниматели во Појасот Газа, нарекувајќи го „очаен обид за замолчување на гласовите пред окупацијата на Газа“.

Во соопштението на Ал Џезира исто така се истакнува: „Многу израелски армиски претставници постојано поттикнуваа и повикуваа на целење на Анас ал-Шариф и неговите колеги“, при што „окупаторската армија и нејзината влада се сметаат за одговорни за нишанењето и атентатот врз тимот“.

Канцеларијата за медиуми во Газа соопшти дека бројот на убиени новинари од почетокот на геноцидот на Израел во Газа на 7 октомври 2023 година се искачил на 237.

Покрај Ал-Шариф и Краикеа, убиени се и фоторепортерите Ибрахим Дахир и Муомин Алајва, како и асистентот на фоторепортер Мухамед Ноуфал.

„Нападот беше извршен со предумисла, со директно целење на новинарскиот шатор“, соопштија властите во Газа.

Во нападот беа повредени и други новинари.