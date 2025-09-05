БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
Четиригодишно дете од Илиноис примено во Менса
Само што наполнил четири години минатиот месец, Зориен Ројс веќе чита на ниво на второодделенец и учи дропки, па на тестот за интелигенција за деца освоил 156 од максималните 160 поени, што му донесе прием во Менса
Четиригодишно дете од Илиноис примено во Менса
Зориен Ројс ја совладува уметноста на множење со трицифрени броеви ( Фото: Мд Накиб Алам Ансари и Монирупа Ананија)
5 септември 2025

Четиригодишното момче од Илиноис, Зориен Ројс, освои 156 од максималните 160 поени на тестот за интелигенција за деца, резултат кој се смета за генијален и му донесе прием во Менса.

Според неговите родители, само што наполни четири години минатиот месец, Зориен веќе чита на ниво на второодделенец и учи дропки, објави Ен-Би-Си Њуз.

Додека повеќето деца на негова возраст сè уште се обидуваат да го совладаат врзувањето на чевлите, четиригодишниот Зориен Ројс ја совладува уметноста на множење со трицифрени броеви.

Зориен неодамна беше примен во Менса и Интертел, друштва за високо интелигентни, откако постигна 156 од максималните 160 поени на тест за интелигенција за деца.

Неговите родители, Мд Накиб Алам Ансари и Монирупа Анања, во соопштение за медиумите изјавија дека почнале да го забележуваат неговиот напреден развој кога имал само 18 месеци.

„На две години, тој читаше книги и пишуваше зборови како „нилски коњ“ и „алигатор“ и броеше напред и назад до 100. Тогаш сфативме дека неговото патување ќе биде многу поинакво“, рекоа тие.

Тој зборува англиски и бенгалски, но сака да научи повеќе јазици, како што се шпански, француски и хинди, рекоа неговите родители.

Семејството, кое живее во Вернон Хилс, Илиноис, го тестирало Зориен кај психолог, кој рекол дека бил воодушевен од резултатите.

„На само три години, тој беше речиси на максималниот резултат за неговата возрасна група“, рекоа тие, додавајќи дека сфатиле дека мора да го направат следниот чекор и да ги пронајдат вистинските ресурси за да го поддржат.

Препорачано

Родителите на Зориен се обратиле до Менса за да дознаат како најдобро да го поддржат својот син.

Нивната надеж е дека дружењето со врсници на негово ниво ќе му обезбеди стимулација и можности што му се потребни за да напредува. 

Менса во средата објави дека го прифатила Зориен во организацијата, која ги слави „брилијантните деца кои нè потсетуваат дека учењето е авантура“.

Менса е најголемото и најстарото друштво во светот за лица со висок коефициент на интелигенција. 

Тоа е непрофитна организација отворена за луѓе кои имаат висок резултат на стандардизиран, надгледуван тест за интелигенција или друг одобрен тест за интелигенција. Менса формално се состои од национални групи и чадор организацијата Менса Интерненационал.

Коефициент на интелигенција е вкупен резултат за човековата интелигенција и когнитивна способност, добиен од неколку стандардизирани тестови дизајнирани да ја проценат и измерат. 

Статистиката покажува дека само 2 отсто од светската популација имаат доволно висок коефициент на интелигенција да членуваат во Менса. 

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us