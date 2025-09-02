Најмалку 1.000 луѓе загинале во лизгање на земјиштето во планините Мара во западен Судан, според бунтовничката организација Суданско ослободително движење/армија (СЛМ/A), која дејствува во тој регион.

Неколкудневните обилни дождови предизвикаа свлечиште во неделата, кое „срамни со земја“ голем дел од селото Тарасин, а само едно лице преживеало, според соопштението, објавено од Би-БИ-Си.

Движењето, кое контролира област лоцирана во регионот Дарфур, апелираше за хуманитарна помош од Обединетите нации и други регионални и меѓународни организации.