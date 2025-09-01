Рускиот претседател Владимир Путин и индискиот премиер Нарендра Моди во понеделник се сретнаа на билатерални разговори во северниот кинески пристанишен град Тјанџин, каде што присуствуваа на самитот на Шангајската организација за соработка (ШОС).

Двајцата разговараа и за војната во Украина, додека Моди ги поздрави „сите напори за постигнување мир“.

Песков рече дека двајцата лидери воделе разговор еден на еден речиси 50 минути додека патувале заедно во автомобилот „Аурус“ на рускиот претседател и ја продолжиле својата размена во хотелот „Риц-Карлтон“, кој привремено стана резиденција на Путин за време на самитот.

„Тие разговараа во автомобилот додека возеа, потоа продолжија да разговараат во автомобилот, а сега, пред да се приклучат на делегацијата, тие продолжуваат со ваквите разговори“, рече Песков.

Моди, исто така, сподели фотографија од нивното возење на социјалните мрежи, пишувајќи: „По завршувањето на самитот на ШОС, претседателот Путин и јас отпатувавме заедно до местото на нашиот билатерален состанок. Разговорите со него секогаш се проникливи.“

Средбата доаѓа откако САД воведоа неверојатни тарифи од 50% за индискиот увоз, обвинувајќи го Њу Делхи дека „дејствува како глобална клириншка куќа за руска нафта“.

Сепак, Њу Делхи возврати, нарекувајќи ги американските тарифи „неправедни“.

„Во најтешките околности, Индија и Русија отсекогаш биле рамо до рамо“, рече Моди во своите првични забелешки емитувани во живо.

„Разговаравме за тековниот конфликт во Украина. Ги поздравуваме сите напори за постигнување мир. Се надеваме дека сите страни ќе продолжат конструктивно. Ќе мора да најдеме начин да го завршиме конфликтот што е можно поскоро и да воспоставиме мир. Ова е повикот на целото човештво“, му рече Моди на Путин.