Хуманитарната флотила со цел да ја пробие блокадата на Газа се врати на пристаништето во Барселона
„Соочени со ветрови со брзина од над 30 јазли и непредвидливата природа на Средоземното Море, ја донесовме оваа одлука за да им дадеме приоритет на безбедноста и благосостојбата на сите учесници и да го заштитиме успехот на нашата мисија“
Хуманитарната флотила што има цел да ја пробие блокадата на Газа се врати на пристаништето во Барселона / AA
1 септември 2025

Флотилата од повеќе од 20 бродови, која вчера исплови за да ја пробие израелската блокада на Газа, денес се врати во пристаништето во Барселона.

„Поради небезбедните временски услови, прво се обидовме, но потоа се вративме во пристаништето за да помине бурата“, се вели во соопштението на Глобал Сумуд Флотила.

„Соочени со ветрови со брзина од над 30 јазли и непредвидливата природа на Средоземното Море, ја донесовме оваа одлука за да им дадеме приоритет на безбедноста и благосостојбата на сите учесници и да го заштитиме успехот на нашата мисија“, се додава.

Околу 200 активисти, политичари и уметници од 44 земји тргнаа вчера од Барселона по големиот собир за поддршка на нивната мисија.

Шведската активистка Грета Тунберг, ирскиот актер Лиам Канингем, шпанскиот актер Едуардо Фернандез и поранешната градоначалничка на Барселона, Ада Колау, се меѓу патниците на флотилата.

„Секој брод што плови кон Газа е крик за човечко достоинство. Оваа мисија не е закана - тоа е чин на човечност против варварството“, рече Фернандез вчера. „Тишината е соучество. А тишината убива исто колку и бомбите.“

Организаторите велат дека на флотилата ќе ѝ се придружат и други бродови што ќе тргнат од Италија и Тунис, со што вкупниот број ќе биде повеќе од 500 луѓе и околу 60 бродови.

Се надеваат дека флотилата ќе стигне до Газа до средината на септември.

Тунберг рече дека мора да се направи сè што е можно за да се стави крај на блокадата на Газа.

„Секој ден сѐ повеќе луѓе се будат и го сфаќаат обемот на масакрите и геноцидот на Израел“, рече таа вчера. „Денешната вест не е дека оваа флотила тргнува, туку како светот може да молчи и како политичарите можат да го предадат и напуштат палестинскиот народ.“

Тунберг учествуваше и во друга мисија на флотилата претходно годинава. Тој брод беше пресретнат и запленет од Израел, кој на крајот го депортираше неговиот 12-член екипаж.

Израел уби над 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

