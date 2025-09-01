Флотилата од повеќе од 20 бродови, која вчера исплови за да ја пробие израелската блокада на Газа, денес се врати во пристаништето во Барселона.

„Поради небезбедните временски услови, прво се обидовме, но потоа се вративме во пристаништето за да помине бурата“, се вели во соопштението на Глобал Сумуд Флотила.

„Соочени со ветрови со брзина од над 30 јазли и непредвидливата природа на Средоземното Море, ја донесовме оваа одлука за да им дадеме приоритет на безбедноста и благосостојбата на сите учесници и да го заштитиме успехот на нашата мисија“, се додава.

Околу 200 активисти, политичари и уметници од 44 земји тргнаа вчера од Барселона по големиот собир за поддршка на нивната мисија.

Шведската активистка Грета Тунберг, ирскиот актер Лиам Канингем, шпанскиот актер Едуардо Фернандез и поранешната градоначалничка на Барселона, Ада Колау, се меѓу патниците на флотилата.

„Секој брод што плови кон Газа е крик за човечко достоинство. Оваа мисија не е закана - тоа е чин на човечност против варварството“, рече Фернандез вчера. „Тишината е соучество. А тишината убива исто колку и бомбите.“

Организаторите велат дека на флотилата ќе ѝ се придружат и други бродови што ќе тргнат од Италија и Тунис, со што вкупниот број ќе биде повеќе од 500 луѓе и околу 60 бродови.