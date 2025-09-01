Најмалку седум Палестинци беа повредени за време на израелски напад и напади врз доселеници во окупираниот Западен Брег доцна во неделата, објавија локалните медиуми.

Државната телевизија Палестина соопшти дека израелските сили упаднале во бегалскиот камп Ал-Фавар јужно од Хеброн и отвориле оган, при што повредиле четири лица. Сепак, официјалната новинска агенција Вафа соопшти дека вкупниот број повредени е пет.

Палестинската Црвена полумесечина соопшти дека меѓу повредените има две деца кои се префрлени во болница.

Сведоците рекоа дека израелските сили употребиле боева муниција и солзавец за време на нападот.

Исто така јужно од Хеброн, Осама Махмара, активист против населбите, за Анадолија изјави дека еден маж и неговата сопруга биле повредени откако нелегални доселеници ги нападнале за време на нападот врз селото Халет ал-Даба во Масафер Јата.

Махмара рече дека тројца Палестинци биле приведени од израелските сили за време на нападот.

На јужниот Западен Брег, новинската агенција Вафа јави дека израелските сили упаднале во градот Беит Фаџар јужно од Витлеем и уапсиле еден Палестинец.

Во централниот дел на Западниот Брег, војниците извршија рација во градот Нилин западно од Рамала, каде што уапсија еден млад човек и испукаа солзавец. Друг млад човек беше приведен во Наби Салех, северозападно од градот, според Вафа.