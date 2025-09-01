Најмалку седум Палестинци беа повредени за време на израелски напад и напади врз доселеници во окупираниот Западен Брег доцна во неделата, објавија локалните медиуми.
Државната телевизија Палестина соопшти дека израелските сили упаднале во бегалскиот камп Ал-Фавар јужно од Хеброн и отвориле оган, при што повредиле четири лица. Сепак, официјалната новинска агенција Вафа соопшти дека вкупниот број повредени е пет.
Палестинската Црвена полумесечина соопшти дека меѓу повредените има две деца кои се префрлени во болница.
Сведоците рекоа дека израелските сили употребиле боева муниција и солзавец за време на нападот.
Исто така јужно од Хеброн, Осама Махмара, активист против населбите, за Анадолија изјави дека еден маж и неговата сопруга биле повредени откако нелегални доселеници ги нападнале за време на нападот врз селото Халет ал-Даба во Масафер Јата.
Махмара рече дека тројца Палестинци биле приведени од израелските сили за време на нападот.
На јужниот Западен Брег, новинската агенција Вафа јави дека израелските сили упаднале во градот Беит Фаџар јужно од Витлеем и уапсиле еден Палестинец.
Во централниот дел на Западниот Брег, војниците извршија рација во градот Нилин западно од Рамала, каде што уапсија еден млад човек и испукаа солзавец. Друг млад човек беше приведен во Наби Салех, северозападно од градот, според Вафа.
На север, армијата уапси едно дете и еден млад маж во градот Ја'бад, јужно од Џенин, откако ги претресе нивните домови.
Нападите на доселениците врз бунар во централниот Западен Брег во неделата предизвикаа запирање на пумпањето вода за илјадници Палестинци во селата источно и северно од Рамала на окупираната територија.
Претпријатието за вода во Ерусалим соопшти дека пумпањето вода од бунарот број 6 во Еин Самија, источно од Рамала, престанало „по новиот напад извршен од доселениците, во повторлив модел на прекршувања што ги лишуваат илјадниците граѓани од нивното основно право на вода“.
Според Вафа, Ајн Самија е еден од најважните извори на подземни води во североисточната област Рамала, со вкупен производствен капацитет проценет на 12.000 кубни метри дневно, што претставува околу 17% од дневното снабдување обезбедено од претпријатието за вода во Ерусалим во губернијата Рамала.
Бунарите „Еин Самија“ директно снабдуваат 19 станбени заедници и дополнителни 14 заедници заеднички преку пумпната станица во Рамала.
Од почетокот на геноцидната војна на Израел во Појасот Газа во октомври 2023 година, најмалку 1.016 Палестинци се убиени, а повеќе од 7.000 повредени на Западниот Брег од страна на израелските сили и нелегалните доселеници, според Министерството за здравство.
Во советодавно мислење од јули минатата година, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи израелската окупација на палестинската територија за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.