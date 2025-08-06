Во Јапонија во среда наутро беше одржана минута молчење по повод 80-годишнината од фрлањето на атомската бомба од страна на Соединетите Американски Држави врз градот Хирошима.

Јапонскиот премиер Шигеру Ишиба присуствуваше на церемонијата, заедно со претставници од целиот свет и градоначалникот на Хирошима, Казуми Мацуи.

Мацуи предупреди на забрзаниот тренд на военото вооружување и идејата дека нуклеарното оружје е сè уште неопходно за националната одбрана, нарекувајќи го тоа грубо непочитување на лекциите што меѓународната заедница требаше да ги научи од трагедиите на историјата, објави Би-Би-Си.

Втората светска војна заврши со предавање на Јапонија по бомбардирањето на Хирошима и Нагасаки.