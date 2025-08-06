СВЕТ
Украинска армија: Русија сè повеќе ги користи најновите борбени авиони Су-57
Украинските власти, исто така, тврдат дека имаат информации за можна интеграција на хиперсонични ракети Х-47M2 Кинжал во Су-57, кои се ракети кои достигнуваат брзина од 10 маха и имаат дострел до 2.000 километри
Су-57 е најновиот и најмоќниот ловец од петтата генерација развиен од Русија / AFP
пред ден

Вооружените сили на Украина денес објавија дека руската армија сè повеќе ги користи најсовремените повеќенаменски борбени авиони Су-57 во нападите врз воени цели по должината на фронтовската линија и во длабочините на украинската територија.

Тоа е најновиот и најмоќниот ловец од петтата генерација развиен од Русија, способен да носи софистицирано и тешко смртоносно оружје, пишува денес полскиот портал Интериа.

Според украинската страна, авионите Су-57 досега ретко се користеле поради стравот на руските власти дека авионите би можеле да бидат соборени, заробени или дека инженерите на НАТО би можеле да ги анализираат.

Су-57 сега наводно се користи за лансирање нови видови оружје, вклучително и ракети Х-69, кои претставуваат сериозна закана за украинската воздушна одбрана, објаснува полскиот портал.

Украинските власти, исто така, тврдат дека имаат информации за можна интеграција на хиперсонични ракети Х-47M2 Кинжал во Су-57, кои се ракети кои достигнуваат брзина од 10 маха и имаат дострел до 2.000 километри.

Су-57 е развиен за да постигне доминација во воздушниот простор и да изведува прецизни напади.

Опремен е со напредна технологија на прикривање, радар со активно електронско скенирање (AEСA), како и можност за суперсонична брзина на крстарење без употреба на дополнително согорување.

