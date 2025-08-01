Елон Маск, технолошки милијардер и поранешен близок сојузник на американскиот претседател Доналд Трамп, донирал 15 милиони долари на политичката операција на Трамп и на републиканските супер PAC кон крајот на јуни, дури и кога јавно се судрил со претседателот, објави Политико.

Записите од Федералната изборна комисија објавени во четврток покажуваат дека Маск дал 5 милиони долари на супер PAC на Трамп, MAGA Inc., заедно со по 5 милиони долари на Фондот за лидерство на Конгресот и Фондот за лидерство на Сенатот на 27 јуни.

Трите супер PAC се главните средства за поддршка на републиканците во Претставничкиот дом и Сенатот.

Една недела подоцна, Маск објави дека ќе формира своја политичка партија.