СВЕТ
2 мин читање
Политико: Елон Маск донира 15 милиони долари на Трамп и републиканците и покрај расправијата
Официјалните документи покажуваат дека Маск дал 5 милиони долари на супер PAC на Трамп во јуни, заедно со по 5 милиони долари на Фондот за лидерство на Републиканскиот конгресен систем и Фондот за лидерство на Сенатот
Политико: Елон Маск донира 15 милиони долари на Трамп и републиканците и покрај расправијата
Политико: Елон Маск донира 15 милиони долари на Трамп и републиканците и покрај расправијата / AA
1 август 2025

Елон Маск, технолошки милијардер и поранешен близок сојузник на американскиот претседател Доналд Трамп, донирал 15 милиони долари на политичката операција на Трамп и на републиканските супер PAC кон крајот на јуни, дури и кога јавно се судрил со претседателот, објави Политико.

Записите од Федералната изборна комисија објавени во четврток покажуваат дека Маск дал 5 милиони долари на супер PAC на Трамп, MAGA Inc., заедно со по 5 милиони долари на Фондот за лидерство на Конгресот и Фондот за лидерство на Сенатот на 27 јуни.

Трите супер PAC се главните средства за поддршка на републиканците во Претставничкиот дом и Сенатот.

Една недела подоцна, Маск објави дека ќе формира своја политичка партија.

Препорачано

Маск донираше 5 милиони долари на супер PAC на Трамп, MAGA Inc., поврзана со американскиот претседател, само неколку недели откако јавно го критикуваше на социјалните медиуми за политички спорови и лични напади.

Иако Маск избриша некои од објавите, тој продолжи да го критикува претседателот во јули, вклучително и критики за отпорот на администрацијата на Трамп кон објавувањето на досиејата на осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Фондот за лидерство на републиканците во Сенатот и Маск не одговорија веднаш на барањата за коментар, а Фондот за лидерство на Конгресот одби да коментира за своите донатори.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us