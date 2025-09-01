Две лица загинаа во рускиот напад врз Запорожје, повеќе од 590 напади за еден ден

Руските сили започнаа напад со наведувани бомби врз селото Омељник, уништени се неколку куќи, а во една од нив, убиени се сопружници, двајцата на возраст од 64 години, рече началникот на воената администрација на Запорожје, Иван Федоров