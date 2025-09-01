1 септември 2025
Две лица загинаа во руски воздушен напад со наведувани бомби врз Запорожје, објави началникот на воената администрација на регионот Запорожје, Иван Федоров.
„Руските сили започнаа напад со наведувани бомби врз селото Омељник. Уништени се неколку куќи. Во една од нив, убиени се сопружници, двајцата на возраст од 64 години“, рече Федоров на Телеграм, пренесува Укринформ.
Во текот на претходните 24 часа, руската армија изврши вкупно 591 напад врз 20 населени места во Запорожје.
Пријавени се вкупно 57 случаи на оштетување на приватни куќи, станови, автомобили, помошни објекти и инфраструктурни објекти, додаде Федоров.