ЦУК: 29 пожари на отворено изминатите 24 часа, два се уште активни
Активни се пожарите во општините Македонски Брод и Јегуновце. Во „Јасен“ гори мешана шума, а помеѓу селата Рогачево и Јажинце опожарени се пасишта.
15 август 2025

Во државава изминатите 24 часа евидентирани се вкупно 29 пожари на отворен простор. Два сè уште се активни, еден е ставен под контрола, а останатите се изгаснати, информираат утрово од Центарот за управување со кризи до 6:30 часот утрово.

Активни се пожарите во општините Македонски Брод и Јегуновце. Во „Јасен“ гори мешана шума, а помеѓу селата Рогачево и Јажинце опожарени се пасишта.

Под контрола е ставен пожарот во регионот на селата Девич и Грешница во општина Македонски Брод, каде опожарена е ниска вегетација.

ИЗВОР:TRT Balkan / агенции
