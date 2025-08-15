15 август 2025
Во државава изминатите 24 часа евидентирани се вкупно 29 пожари на отворен простор. Два сè уште се активни, еден е ставен под контрола, а останатите се изгаснати, информираат утрово од Центарот за управување со кризи до 6:30 часот утрово.
Активни се пожарите во општините Македонски Брод и Јегуновце. Во „Јасен“ гори мешана шума, а помеѓу селата Рогачево и Јажинце опожарени се пасишта.
Под контрола е ставен пожарот во регионот на селата Девич и Грешница во општина Македонски Брод, каде опожарена е ниска вегетација.
ИЗВОР:TRT Balkan / агенции