Во присуство на премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, началникот на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лафчиски и амбасадорката во САД, Ангела Агелер, денеска во касарната „Јане Сандански“ во Штип беа промовирани нови 29 лесни оклопни возила ЈЛВТ (JLTV), со што бројот на ваков тип возила што ги поседува Армијата се зголеми на 67.

„За мене е голема чест и задоволство што денес можам да бидам во ова друштво. Зошто? Затоа што во кого и да инвестирате и јас да ја облечам армиската јакна, тоа значи дека инвестирате во долгоочекуваниот мир и инвестирате во одбраната на сопствената татковина. Како претседател на Владата, еден од моите главни приоритети отсекогаш била безбедноста на земјата, да се зачува мирот, стабилноста на земјата, бидејќи тоа се основните услови за да можеме да развиеме заедница што ќе напредува и заедница што ќе нуди иднина за сите граѓани, а Македонската армија е неразделно врзана со оваа амбиција“, рече Мицкоски.

Премиерот истакна дека е горд што полека, но сигурно се доекипираме, се комплетираме и ја јакнеме македонската Армија.

„Тука нема да застанеме, ќе продолжиме и понатаму. Во насока на дефинирање на приоритетите, нешто што претходно го разговаравме со началникот на Генералштабот, со министерот, со амбасадорот и со други колеги во наредните години за да можеме да го планираме буџетот, да инвестираме во развојот на земјата и во развојот на Армијата“, рече Мицкоски.

Според него, кога зборуваме за инвестирање во Армијата, зборуваме и за модернизација и изградба на два многу важни коридори- Коридорот 10 и Коридорот 8.