Македонското Министерство за внатрешни работи објави дека од слобода се лишени две лица поради сомнение за предизвикување на пожар.

Припадниците на полицијата на СВР Куманово лишиле од слобода 57-годишен маж од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување на општа опасност“.

Приведеното лице во населбата Рајкова куќа кон с.Никулски пат предизвикало пожар во кој се опожарени сува трева, патничко возило „ауди“, напуштена куќа и ниви.