МВР: Уапсени две лица од Куманово и Тетово за предизвикување пожари
Полициските служби преземаат мерки за расчистување на случаите
15 август 2025

Македонското Министерство за внатрешни работи објави дека од слобода се лишени две лица поради сомнение за предизвикување на пожар.

Припадниците на полицијата на СВР Куманово лишиле од слобода 57-годишен маж од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „предизвикување на општа опасност“.

Приведеното лице во населбата Рајкова куќа кон с.Никулски пат предизвикало пожар во кој се опожарени сува трева, патничко возило „ауди“, напуштена куќа и ниви.

Полицијата на Жеровјане во местото Брест атар кај тетовското с.Челопек лишиле од слобода 41-годишен маж од с.Челопек поради постоење основи на сомнение за подметнување пожар.

Полициските служби преземаат мерки за расчистување на случаите.

