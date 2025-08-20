Папата Лав XIV денес го повтори својот повик за мир на сите места погодени од вооружени конфликти, особено во Украина и на Блискиот Исток.

Обраќајќи се на својата неделна Генерална аудиенција во салата Павле VI, папата повика на молитва и пост на 22 август, петок, за мир на сите места зафатени од вооружени конфликти.

„Ве молам во вашите мисли да го вклучите молењето за дар на мирот за целиот свет, особено за Украина и за Блискиот Исток“, рече папата.

Претходно папата апелираше за мир во Украина и повика на прекин на огнот во Газа.