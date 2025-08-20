СВЕТ
Папата Лав повикa на „ден на молитва и пост“ за мир во Украина и Газа
„Ве молам во вашите мисли да го вклучите молењето за дар на мирот за целиот свет, особено за Украина и за Блискиот Исток“, рече папата.
20 август 2025

Папата Лав XIV денес го повтори својот повик за мир на сите места погодени од вооружени конфликти, особено во Украина и на Блискиот Исток.

Обраќајќи се на својата неделна Генерална аудиенција во салата Павле VI, папата повика на молитва и пост на 22 август, петок, за мир на сите места зафатени од вооружени конфликти.

„Ве молам во вашите мисли да го вклучите молењето за дар на мирот за целиот свет, особено за Украина и за Блискиот Исток“, рече папата.

Претходно папата апелираше за мир во Украина и повика на прекин на огнот во Газа.

Израел ги продолжи своите воени операции во Појасот Газа од октомври 2023 година, во кои досега се убиени над 62.000 Палестинци, при што енклавата е опустошена и се создаде недостиг од храна, што предизвика смрт од глад.

Минатиот ноември Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради своите воени дејства во енклавата.

