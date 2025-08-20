Глобалната потрошувачка на кафе – топло и ладно – во последните десет години изнесува 370,3 милијарди долари, покажуваат податоците на Меѓународниот трговски центар (ITC).

Секторот за кафе продолжува да расте со ширењето на синџирите кафулиња низ светот.

Увозот на кафе во периодот од 2015 до 2024 година достигна вкупно 370,3 милијарди долари, при што САД се најголем увозник со 69,2 милијарди долари, по што следуваат Германија со 41,9 милијарди и Франција со 28,9 милијарди долари.

Меѓу другите големи увозници се Италија, Канада, Белгија, Шпанија, Јапонија, Холандија и Швајцарија, чии вкупни увозни трошоци за кафе изнесуваат 238,5 милијарди долари. Првите 10 увозници учествуваат со 64,4% од глобалниот пазар во последната деценија.

Од друга страна, Бразил е најголем извозник на кафе во светот, со извоз од 360,3 милијарди долари во последните десет години.

По него следуваат Швајцарија со 28,7 милијарди долари и Колумбија со 28,6 милијарди долари. Други големи извозници на кафе се и Германија, Виетнам, Италија, Хондурас, Франција, Белгија и Индонезија.