Глобалната потрошувачка на кафе – топло и ладно – во последните десет години изнесува 370,3 милијарди долари, покажуваат податоците на Меѓународниот трговски центар (ITC).
Секторот за кафе продолжува да расте со ширењето на синџирите кафулиња низ светот.
Увозот на кафе во периодот од 2015 до 2024 година достигна вкупно 370,3 милијарди долари, при што САД се најголем увозник со 69,2 милијарди долари, по што следуваат Германија со 41,9 милијарди и Франција со 28,9 милијарди долари.
Меѓу другите големи увозници се Италија, Канада, Белгија, Шпанија, Јапонија, Холандија и Швајцарија, чии вкупни увозни трошоци за кафе изнесуваат 238,5 милијарди долари. Првите 10 увозници учествуваат со 64,4% од глобалниот пазар во последната деценија.
Од друга страна, Бразил е најголем извозник на кафе во светот, со извоз од 360,3 милијарди долари во последните десет години.
По него следуваат Швајцарија со 28,7 милијарди долари и Колумбија со 28,6 милијарди долари. Други големи извозници на кафе се и Германија, Виетнам, Италија, Хондурас, Франција, Белгија и Индонезија.
Во овој период увозот на кафе во Туркије достигна 2,7 милијарди долари, а цената на увезеното кафе порасна од 153,4 милиони долари во 2015 година на 497,1 милион долари во 2024 година, што претставува зголемување од 224%, според податоците на Турскиот завод за статистика (ТуркСтат).
Туркије во изминатата деценија извезла кафе во вредност од 354,5 милиони долари, а заклучно со јуни оваа година извозот достигнал 55,6 милиони долари.
Најголемиот дел од кафето Туркије го увезува од Бразил – во вредност од 1,7 милијарди долари, по што следуваат Холандија со 201,1 милион долари, Италија со 100,5 милиони долари, Германија со 80,9 милиони долари и Колумбија со 79,9 милиони долари.
Увозот на кафе на земјата заклучно со јуни изнесува 472,5 милиони долари, со Бразил како главен извор.