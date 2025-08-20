Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска изјави дека планот на Владата на Нетанјаху целиот Појас Газа да го стави под израелска воена контрола е неприфатлив.

За време на телефонскиот разговор со холандскиот премиер Дик Схоуф двајцата лидери разговарале за односите меѓу Туркије и Холандија, како и за регионалните и глобалните прашања, според објавата на Директоратот за комуникации на турската платформа за социјални медиуми NSosyal.