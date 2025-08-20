СВЕТ
Erdoğan: Plani izraelit për kontroll ushtarak të Gazës është i papranueshëm / AA
20 август 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска изјави дека планот на Владата на Нетанјаху целиот Појас Газа да го стави под израелска воена контрола е неприфатлив.

За време на телефонскиот разговор со холандскиот премиер Дик Схоуф двајцата лидери разговарале за односите меѓу Туркије и Холандија, како и за регионалните и глобалните прашања, според објавата на Директоратот за комуникации на турската платформа за социјални медиуми NSosyal.

Во текот на телефонскиот разговор Ердоган изјави дека е задоволство да се види како се зајакнува партнерството меѓу Туркије и Холандија и дека ќе продолжат да преземаат чекори за унапредување на соработката меѓу двете земји, особено во одбранбената индустрија.

Тој, исто така, рече дека Туркије работи кон праведен и траен мир за да се стави крај на војната меѓу Украина и Русија и дека Туркије, како домаќин на Истанбулскиот процес, ќе продолжи со своите напори.

