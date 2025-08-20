Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска изјави дека Москва се залага за „вистински сигурни“ безбедносни гаранции за Украина.

„Во однос на извештаите дека Велика Британија, Франција и Германија сакаат да создадат и да развиваат колективни безбедносни гаранции, ние сме за тоа овие гаранции да бидат навистина сигурни“, рече Лавров на заедничката прес-конференција со неговиот јордански колега Ајман Сафади во Москва.

Тој потсети дека украинската преговарачка делегација предложила основни принципи на договор за прекин на војната и постигнување одржливо решение за време на почетните мировни разговори во Истанбул во април 2022 година.