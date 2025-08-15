Израелската армија уби најмалку 18 Палестинци во најновите воздушни напади врз Појасот Газа рано наутро во петокот, изјавија извори за Анадолија.

Медицински извори и очевидци изјавија дека израелските сили бомбардирале собири на палестински цивили во северните и централните области на енклавата.

Петмина Палестинци беа убиени, вклучувајќи тројца во напад со беспилотно летало југозападно од Кан Јунис и двајца додека чекаа помош северно од Рафа во јужна Газа.

Во градот Газа, еден Палестинец е убиен во напад на беспилотно летало кое ги таргетираше цивилите во населбата Ал-Туфах.

Двајца други се убиени во напад врз населбата Заитун, додека уште тројца се убиени, а 13 повредени во воздушен напад насочен кон цивили во близина на раскрсницата Ал-Итисалат во населбата Ал-Римал, Газа Сити.