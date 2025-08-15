Израелската армија уби најмалку 18 Палестинци во најновите воздушни напади врз Појасот Газа рано наутро во петокот, изјавија извори за Анадолија.
Медицински извори и очевидци изјавија дека израелските сили бомбардирале собири на палестински цивили во северните и централните области на енклавата.
Петмина Палестинци беа убиени, вклучувајќи тројца во напад со беспилотно летало југозападно од Кан Јунис и двајца додека чекаа помош северно од Рафа во јужна Газа.
Во градот Газа, еден Палестинец е убиен во напад на беспилотно летало кое ги таргетираше цивилите во населбата Ал-Туфах.
Двајца други се убиени во напад врз населбата Заитун, додека уште тројца се убиени, а 13 повредени во воздушен напад насочен кон цивили во близина на раскрсницата Ал-Итисалат во населбата Ал-Римал, Газа Сити.
Во централна Газа, тројца Палестинци беа застрелани од израелските сили додека чекаа помош во близина на коридорот Нецарим.
Израелската армија уби тројца Палестинци во воздушен напад во близина на преминот Кисуфим, додека четвртиот беше убиен во напад врз раскрсницата Ал-Матахин, Деир ал-Балах.
Израел уби речиси 61.800 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и ја доведе на работ на глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.