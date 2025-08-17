Додека светот гледа како Израел ги уништува Газа и окупираниот Западен Брег, преку воздушни напади, масовно изгладување и целно убивање на цивили, уште една инвазија се одвива во тишина. Таа напредува со законски декрети и имотни регистри, тивко лишувајќи ги Палестинците од нивната земја.

Државата Израел е изградена врз гигантска, тековна кражба: кражбата на цела земја, Палестина, од нејзиниот народ, Палестинците.

Тие се постојано лишени од имотот уште од почетокот на ционистичкиот колонијален проект за населување и замена пред повеќе од еден век.

Израел е основан во 1948 година преку воено освојување на две третини од Палестина, која беше етнички исчистена од своите жители.

Тоа беше многу профитабилна операција.

Иако Евреите поседувале само седум до осум проценти од земјиштето на Палестина пред 1948 година, Израел запленил и ставил под своја контрола повеќе од 90 проценти од земјиштето и имотот од протераните палестински жители.

Тоа вклучувало околу 900.000 бегалци на кои никогаш не им било дозволено да се вратат, 75.000 внатрешно раселени лица и многу други кои останале, но го изгубиле својот имот.

До 531 палестински локалитети биле уништени или депопулирани, оставајќи празни 20.350 км2 земја.

Таквата огромна кражба требало да се управува за да се организира грабежот.

Исто така, требало да се скрие, бидејќи претставувало флагрантно кршење на човековите права и меѓународното право, поткопувајќи го имиџот на новата држава.

Затоа Израел брзо изгради правен арсенал за да ѝ даде на кражбата институционална рамка за легитимирање.

Оваа рамка била дизајнирана да ја маскира неправдата и да ја рационализира распределбата на палестинските ресурси во согласност со планираната политика на колонизација.

Централно место во оваа правна и административна структура, Законот за имот на отсутни од 1950 година ги стави сите имоти на палестинските бегалци под администрација на Државата Израел.

Беше создаден Старател на имотот на отсутните, кој работеше заедно со институционални тела како што е Управата за развој, за регулирање на распределбата и користењето на палестинското земјиште и имот, без разлика дали е експлоатирано, населено или чувано како резерва за понатамошно проширување.

Овој закон го дефинираше „отсутниот“ како секој што го напуштил својот имот за време на војната во 1948 година и се засолнил надвор од територијата под израелска контрола.

Ова ги вклучуваше повеќето што избегаа во соседните држави и во други делови на Палестина, од кои многумина беа населени на малата територија подоцна позната како Газа, каде што бегалците и нивните потомци сочинуваат повеќе од 70 проценти од денешното население.

Донесен истата година, Законот за враќање, кој му гарантира на секој Евреин право да имигрира и да стане граѓанин на Израел, го одразува Законот за имотот на отсутни.

Едниот овозможува масовна еврејска имиграција и населување; другиот го легализира одземањето на имотот на Палестинците и им забранува да се вратат дома.

Ова е масовна замена.

Присутни отсутни и проширување на законот

Дел од кражбата на земјиште и имот од Палестинците кои останаа под израелска власт беше овозможена со анекс на Законот за имот на отсутни.

Ги класифицираше внатрешно раселените лица како „присутно отсутни“.

Многумина беа трансформирани во станари на социјални станови во областите каде што беа концентрирани, честопати во домови и земјишта што им припаѓаа на други Палестинци прогласени за „отсутни“, а понекогаш и во нивните поранешни куќи.

Им беше доделен статус на „заштитени станари“, што наводно им гарантираше заштита од иселување.

Но овој статус можеше да се пренесе само на втората генерација.

Денес, третата и четвртата генерација не можат да имаат корист од оваа заштита и може да бидат принудени да се преселат на друго место.

Нивната станбена ранливост е најголема во градските центри што Израел се стреми да ги развие за туризам и гентрификацијан(раселување на сиромшните), како што се Хаифа, Јафа или Ака, каде што палестинското социјален закуп е значаен.

Во истата колонијална логика, Законот за имот на отсутни лица беше применет на палестинските земји окупирани по преземањето на контролата врз остатокот од земјата во 1967 година.

Дефиницијата „отсутен“ беше адаптирана за да го вклучи новораселеното и бегалско население, околу 250.000 луѓе.

По нелегалната анексија на окупираниот Источен Ерусалим, многу Палестинци кои живеат во други делови од окупираниот Западен Брег и во Газа ги изгубија, или можат да ги изгубат, своите имоти.

Тие се префрлаат на државата како имот на отсутни и присутно-отсутни, заедно со губењето на правата за престој.