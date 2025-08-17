Во Газа, радосниот звук на загрута- славеничко урлање што ги означува свадбите и другите среќни пригоди - исчезна. Го замени татнежот од воздушните напади, свирењето на беспилотните летала и лелекот на ожалостените семејства.

Свадбите станаа исклучително ретки. Дури и оние кои се обидуваат да започнат нов живот, ги наоѓаат нивните соништа прекинати. Колапсот на економијата, постојаниот страв и тешката тага принудија многу парови да ги одложат плановите за брак.

За палестинските невести, деновите за свадба сега се сеќавања на замислената иднина. Пред октомври 2023 година, свадбите во Газа беа живи фестивали.

Од ноќите на кна на кои присуствуваа идната невеста и нејзините пријателки и роднини, до зафето на младоженецот - жива поворка од танцувачки семејства и пријатели кои ја собираа невестата од нејзиниот дом - прославите беа раскошни и радосни.

Десетици наменски изградени сали за венчавки некогаш расфрлани низ Газа, како што се Перл Палатата и Салата на светилникот во населбата ал-Римал, салата Ал-Нур во Нусејрат и, секако, Палатата на принцезата на улицата Ал-Сина во градот Газа беа иконски. Тинејџерките сонуваа за своите пространи сали, украсени со жичени светилки за да се справат со израелските прекини на електричната енергија.

Денес, Салата на светилникот лежи во урнатини, уништена од израелските воздушни напади. Други се сериозно оштетени, заедно со 130.000 згради претворени во урнатини.

Некои сали, како Салата на розата во Тал Ал-Хава, беа пренаменети како засолништа за раселени семејства од Шуџаја и Зејтун. Наместо маси покриени сп чаршафи и свадбени каучи (куша), подовите за танцување беа покриени со ќебиња и душеци.

Уништувањето ги принуди двојките, кои сè уште се држат до љубовта - трајна човечка потреба - да ги заменат плановите за свадба со едноставни церемонии во домовите што сè уште постојат или шатори за раселување.

Свршеничките забави, некогаш големи, но со помали списоци на гости од свадбите, сега се скромни настани - поинтимни, а можеби сенката на војната и ризикот од загуба ги праву уште позначајни.

Љубов среде привремени прекини на огнот

Ола Абдел Рабо, 22, студентка по електротехника, се сврши со Насим Абу Суба во февруари за време на краткото примирје на Израел со Газа.

Двојката се запознала додека студирале курс за веб-дизајн и веднаш биле привлечени еден кон друг.

На нивната свршувачка во куќата на роднина во Деир ал Балах, во тишината на примирјето, Насим на прстот на Ола ставил едноставен златен прстен што припаѓал на неговата мајка.

„Насим не можеше да ми купи традиционална свадбена шабка [златен сет со нараквици, ѓердан и обетки], бидејќи немаше пари, а продавниците за злато беа затворени“, се сеќава Ола.

„Тој вети дека ќе ми го купи откако ќе заврши војната.“

На Насим му била понудена работа како дизајнер на софтвер во Велика Британија, а двојката имала големи надежи.

Со освежување од топол чај и домашен пандишпан, направен со малкуто брашно што Насим успеал да го најде во ресортите за помош, младиот пар славел со неколкуте пријатели и семејство кои дотогаш ја преживеале војната.

За нивната свадба, тие планирале да нарачаат торта од една од познатите пекари во Газа, како што е продавницата на Бадри и Ханија во Римал, чија фасада некогаш беше украсена со избледени пластични рози, а на нејзиниот излог биле прикажани трикатни торти со бели шеќерни рози на златни фолии кои ја рефлектираат уличната светлина.

Абу Маџед, друг ветеран пекар во таа населба, пак, ги поздравувал двојките со насмевка, прашувајќи ги: „Дали сакате вашата торта да биде розова како вашата љубов, или бела како вашата намера?“

Денес, мирисот на ванила повеќе не го исполнува Римал. Наместо тоа, оние кои истрајуваат низ геноцидот едноставно прашуваат: „Дали има брашно?“

Сепак, Абу Маџед останува оптимист: „Кога ќе заврши оваа војна, ќе ја украсам првата торта со затар (мајчина душица, традиционална палестинска билка) за да служи како потсетник за наследството на нашата земја“.

Замрзнати спомени

На нејзината свршувачка, Ола носела фустан што го сошила години претходно, бел и розов памук купен од трговец на улицата Омар Ал-Мухтар.

Се сеќава како Насим ја гледал во тој фустан, неговата насмевка зрачела. Љубовни песни нежно свиреале на нечиј телефон. Тој момент живее живо во нејзиниот ум - сеќавање што сега го носи сама.

Само неколку месеци подоцна, на 30 јуни, во кафулето Ал Бака на плажа, Насим го нарачал кафето на Ола; го знаел напамет. Турско кафе, со малку шеќер.

Напишал нешто на салфетка и внимателно ја турнал преку масата до својата свршеница. На неа пишувало: „Ако те прашаат зошто ја сакаш, кажи дека е затоа што таа е единствената личност што ти дозволува да ја заборавиш бучавата од авионите“.

Веднаш откако Насим ги фотографирал заедно на својот телефон, кафулето било погодено во воздушен напад. Двајцата биле фрлени на земја. Ногата на Ола крварела, а Насим лежел покрај неа, неподвижен. Брзата помош ги однела во болница, но неколку часа подоцна, семејството на Ола го потврдило нејзиниот најлош страв: Насим е мртов.

„Конечно ми дозволија да го видам. Изгледаше убав како полна месечина“, вели таа.

Скршеното срце на Ола е едно од многуте. Во домовите низ Газа, другите идни невести ги паметат верениците со кои никогаш нема да се омажат, како Асил Ал-Ашкар, чија љубовна приказна доживеала слична трагична судбина.

Мали свршувачки, големи срца

Во градот Газа, семејството на Асил организирало мала свршувачка во домот на роднина за неа и Ахмед ал-Сахар, само три недели пред почетокот на војната на 7 октомври.

Двојката била исполнета со оптимизам, оној што го чувствуваат само вљубените.