Неодамна објавено видео го побива тврдењето за „самоодбрана“ од страна на нелегален израелски доселеник, Јинон Леви во врска со убиството на палестинскиот филмски работник Одех Хаталин, чија работа на документарецот „Нема друга земја“ добитник на Оскар го привлече светското внимание кон присилното раселување на Палестинците на окупираниот Западен Брег.

Групата за човекови права Б'Целем во неделата објави видео кое Хаталин самиот го снимал, на кое се гледа како Леви, нелегален израелски имигрант, го насочува оружјето кон Палестинецот и пука пред снимката нагло да престане кога 31-годишникот се струполил на земја.

Инцидентот се случил на 28 јули за време на протест против уривање на земјиштето во неговото родно село Ум ал-Каир, во областа Масафер Јата, јужно од Хеброн.

Леви беше кратко во домашен притвор, но беше ослободен на 1 август откако израелските власти изјавија дека нема доволно докази за поведување постапка и го прифатија неговото тврдење дека дејствувал во самоодбрана.

Според извештајот на Б'Целем, доселеникот влегол во селото со багер и отворил оган кога селаните се обиделе да го исфрлат. Европската Унија и Соединетите Американски Држави претходно го санкционирале за насилни напади и присилно раселување на Палестинци.

Израелските власти го држеа телото на Хаталин до четврток, кога 70 жени во селото го предадоа на неговото семејство по штрајкот со глад.