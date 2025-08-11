ВОЈНА ВО ГАЗА
2 мин читање
Ново видео ги побива тврдењата за „самоодбрана“ во убиството на палестинскиот добитник на Оскар
Снимката од групата за човекови права Б'Целем покажува како убиецот Јинон Леви, нелегален израелски доселеник пука во Одех Хаталин во село на окупираниот Западен Брег
Ново видео ги побива тврдењата за „самоодбрана“ во убиството на палестинскиот добитник на Оскар
Хаталин (десно) беше член на тимот на „Нема друга земја“, кој освои Оскар за најдобар документарец во 2025 година (Фото: X / @basel_adra) / Others
11 август 2025

Неодамна објавено видео го побива тврдењето за „самоодбрана“ од страна на нелегален израелски доселеник, Јинон Леви во врска со убиството на палестинскиот филмски работник Одех Хаталин, чија работа на документарецот „Нема друга земја“ добитник на Оскар го привлече светското внимание кон присилното раселување на Палестинците на окупираниот Западен Брег.

Групата за човекови права Б'Целем во неделата објави видео кое Хаталин самиот го снимал, на кое се гледа како Леви, нелегален израелски имигрант, го насочува оружјето кон Палестинецот и пука пред снимката нагло да престане кога 31-годишникот се струполил на земја.

Инцидентот се случил на 28 јули за време на протест против уривање на земјиштето во неговото родно село Ум ал-Каир, во областа Масафер Јата, јужно од Хеброн.

Леви беше кратко во домашен притвор, но беше ослободен на 1 август откако израелските власти изјавија дека нема доволно докази за поведување постапка и го прифатија неговото тврдење дека дејствувал во самоодбрана.

Според извештајот на Б'Целем, доселеникот влегол во селото со багер и отворил оган кога селаните се обиделе да го исфрлат. Европската Унија и Соединетите Американски Држави претходно го санкционирале за насилни напади и присилно раселување на Палестинци.

Израелските власти го држеа телото на Хаталин до четврток, кога 70 жени во селото го предадоа на неговото семејство по штрајкот со глад.

Препорачано

Израелските сили, исто така, спречија поставување шатори за жалост, разбивјќи ги насобраните селани, новинарите и поддржувачите, прогласувајќи ја областа за затворена воена зона.

Хаталин, наставник и татко на три деца, беше член на продуцентскиот тим на „Ниту една друга земја“, кој ја освои наградата Оскар за најдобар документарец во 2025 година.

Филмот го документира уривањето на палестинските домови и проширувањето на населбите во Масафер Јата, што, според ОН и организациите за човекови права, е кршење на меѓународното право.

Од почетокот на геноцидната војна на Израел во Појасот Газа во октомври 2023 година, израелските сили и нелегалните доселеници убиле повеќе од 1.000 Палестинци и раниле над 7.000 на Западниот Брег, според Министерството за здравство.

Во советодавно мислење од минатиот јули, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи израелската окупација на палестинските територии за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us