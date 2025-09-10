Синоќа, Европската Унија објави дека израелскиот воздушен напад врз лидерите на Хамас во Доха е кршење на меѓународното право и територијалниот интегритет на Катар и предупреди на ризикот од понатамошна ескалација на насилството во регионот.

„Изразуваме целосна солидарност со властите и народот на Катар, стратешки партнер на ЕУ“, напиша портпаролката на шефицата за европска надворешна политика, Каја Калас, на платформата X.

Таа изјави дека секоја ескалација на војната во Газа мора да се избегне и дека тоа не е во ничиј интерес.

„Ќе продолжиме да ги поддржуваме сите напори за постигнување прекин на огнот во Газа“, нагласи таа.

Нападот на Израел врз Катар го осудија и Туркије, Германија, Велика Британија, Франција и Шпанија.