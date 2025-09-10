Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека планира да има телефонски разговор со рускиот претседател Владимир Путин или оваа недела или почетокот на следната недела.

„Да, тоа ќе се случи“, им рече тој вчера на новинарите, осврнувајќи се на можен телефонски разговор со рускиот лидер, објави Би-Би-Си.

Трамп, исто така, објави дека е посветен на решавање на конфликтот во Украина.

Главната зграда на владата на Украина во Киев беше погодена од руска ракета за време на викендот, за време на кој руските сили го извршија најтешкото воздушно бомбардирање на Украина од почетокот на војната.