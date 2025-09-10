СВЕТ
Трамп планира телефонски разгвоор со Путин оваа или на почетокот на следната недела
Зборувајќи со новинарите по бомбардирањето за време на викендот, Трамп рече дека „не е задоволен од целата ситуација“ и се закани со построги санкции врз Кремљ
Trump Putin / TRT Global
10 септември 2025

Претседателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека планира да има телефонски разговор со рускиот претседател Владимир Путин или оваа недела или почетокот на следната недела.

„Да, тоа ќе се случи“, им рече тој вчера на новинарите, осврнувајќи се на можен телефонски разговор со рускиот лидер, објави Би-Би-Си.

Трамп, исто така, објави дека е посветен на решавање на конфликтот во Украина.

Главната зграда на владата на Украина во Киев беше погодена од руска ракета за време на викендот, за време на кој руските сили го извршија најтешкото воздушно бомбардирање на Украина од почетокот на војната.

Украина соопшти дека руските сили употребиле најмалку 810 беспилотни летала и 13 ракети.

Зборувајќи со новинарите по бомбардирањето за време на викендот, Трамп рече дека „не е задоволен од целата ситуација“ и се закани со построги санкции врз Кремљ, според Би-Би-Си.

Претседателите на Русија и САД се состанаа на 15 август во воена база во Алјаска, и како што објавија по разговорот, решавањето на украинскиот конфликт беше главна тема на самитот.

