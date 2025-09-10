Израелската армија уби осум Палестинци и повреди многу други во Појасот Газа рано утрово, објавија локалните медиуми.
Според државната новинска агенција Вафа, пет лица се убиени во израелски напади со беспилотни летала врз шатор во кој се сместени раселени Палестинци на улицата Ал-Наср во северозападниот дел на градот Газа.
Израелски беспилотни летала погодија друг шатор во близина на Баптистичката болница Ал-Ахли во градот Газа, што резултираше со смрт на еден цивил и голем број повредени.
Едно лице го загуби животот, а други беа повредени откако израелски борбени авиони гаѓаа стан во бегалскиот камп Буреиџ во централниот дел на Појасот Газа.
Едно палестинско дете беше убиено, а многу други беа повредени во израелски напад со беспилотно летало врз шатор во Деир ал-Балах.
Израел уби повеќе од 64.600 Палестинци во брутална офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и го турна населението на територијата во глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна во енклавата.