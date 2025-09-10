СВЕТ
1 мин читање
Осум убиени Палестинци во новите израелски напади на Газа
Едно палестинско дете беше убиено, а многу други беа повредени во израелски напад со беспилотно летало врз шатор во Деир ал-Балах.
Осум убиени Палестинци во новите израелски напади на Газа
Smoke rises after an explosion in Gaza, as seen from the Israeli side of the border with Gaza / Reuters
10 септември 2025

Израелската армија уби осум Палестинци и повреди многу други во Појасот Газа рано утрово, објавија локалните медиуми.

Според државната новинска агенција Вафа, пет лица се убиени во израелски напади со беспилотни летала врз шатор во кој се сместени раселени Палестинци на улицата Ал-Наср во северозападниот дел на градот Газа.

Израелски беспилотни летала погодија друг шатор во близина на Баптистичката болница Ал-Ахли во градот Газа, што резултираше со смрт на еден цивил и голем број повредени.

Едно лице го загуби животот, а други беа повредени откако израелски борбени авиони гаѓаа стан во бегалскиот камп Буреиџ во централниот дел на Појасот Газа.

Препорачано

Едно палестинско дете беше убиено, а многу други беа повредени во израелски напад со беспилотно летало врз шатор во Деир ал-Балах.

Израел уби повеќе од 64.600 Палестинци во брутална офанзива во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата и го турна населението на територијата во глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата за својата војна во енклавата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us