Израелската армија уби осум Палестинци и повреди многу други во Појасот Газа рано утрово, објавија локалните медиуми.

Според државната новинска агенција Вафа, пет лица се убиени во израелски напади со беспилотни летала врз шатор во кој се сместени раселени Палестинци на улицата Ал-Наср во северозападниот дел на градот Газа.

Израелски беспилотни летала погодија друг шатор во близина на Баптистичката болница Ал-Ахли во градот Газа, што резултираше со смрт на еден цивил и голем број повредени.

Едно лице го загуби животот, а други беа повредени откако израелски борбени авиони гаѓаа стан во бегалскиот камп Буреиџ во централниот дел на Појасот Газа.