Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денеска изјави дека „иднината на Западен Балкан е во Европската Унија (ЕУ)“.

Фон дер Лајен ја истакна важноста на членството во ЕУ за Западен Балкан во своето годишно обраќање за состојбата на Унијата на пленарната седница на Европскиот парламент во Стразбур.

„Само обединета и повторно обединета Европа може да биде независна Европа, поголема и посилна Унија која е гаранција за безбедност за сите нас. И затоа иднината на Западен Балкан, Украина и Молдавија е во ЕУ“, рече таа.