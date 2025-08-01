Тајландската армија денес врати двајца камбоџански војници од група од 20 кои беа неодамна заробени, беше објавено пред состанокот меѓу двете држави што ќе се одржи во Малезија следната недела.

Портпаролот на тајландската влада, Џирај Хонгсаб, во петокот изјави дека двајца камбоџански војници се вратени, додека преостанатите 18 се приведени поради кршење на законите за имиграција, пишува Ројтерс.

„Камбоџанските војници влегоа на тајландска територија и армијата ги приведе, дејствувајќи според хуманитарните принципи“, рече Хонгсаб.

Министерството за одбрана на Камбоџа, пак, побара враќање на сите приведени војници, наведувајќи дека се работи интензивно за нивно ослободување.

„Камбоџа активно се приклучи на преговорите и го повторува своето јасно барање за нивно итно и безусловно ослободување, во согласност со меѓународното хуманитарно право“, соопшти министерството.

Наместо претходно планираниот состанок во Пном Пен, министрите за одбрана и воените лидери на двете земји ќе се сретнат следната недела во Малезија, откако Тајланд побара разговорите да се одржат на неутрална локација.

Портпаролот на малезиската влада изјави дека на состанокот ќе присуствуваат воени аташеи од други земји-членки на АСЕАН, како и претставници на Соединетите Американски Држави и Кина.