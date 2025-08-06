Русија во вторник потврди дека група нејзини дипломати била нападната од израелски доселеници на окупираните палестински територии.

Министерството за надворешни работи соопшти дека службено возило од нивната канцеларија за Палестинската национална администрација со дипломатски регистарски таблички, кое превезувало вработени акредитирани од израелското Министерство за надворешни работи, било нападнато на 30 јули од група доселеници во област во близина на нелегалната израелска населба Гив'ат Асаф, во близина на Ерусалим.

„Автомобилот бил оштетен. Овој напад бил проследен со вербални закани кон руските дипломати“, се вели во соопштението.

Министерството нагласи дека е „особено вознемирувачко и неприфатливо“ што ова се случило со премолчено одобрение на израелскиот воен персонал присутен на местото, кој „дури и не се обидел да ги спречи агресивните дејствија на напаѓачите“.