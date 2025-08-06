Русија во вторник потврди дека група нејзини дипломати била нападната од израелски доселеници на окупираните палестински територии.
Министерството за надворешни работи соопшти дека службено возило од нивната канцеларија за Палестинската национална администрација со дипломатски регистарски таблички, кое превезувало вработени акредитирани од израелското Министерство за надворешни работи, било нападнато на 30 јули од група доселеници во област во близина на нелегалната израелска населба Гив'ат Асаф, во близина на Ерусалим.
„Автомобилот бил оштетен. Овој напад бил проследен со вербални закани кон руските дипломати“, се вели во соопштението.
Министерството нагласи дека е „особено вознемирувачко и неприфатливо“ што ова се случило со премолчено одобрение на израелскиот воен персонал присутен на местото, кој „дури и не се обидел да ги спречи агресивните дејствија на напаѓачите“.
„Сметаме дека овој инцидент е сериозно кршење на Виенската конвенција за дипломатски односи од 1961 година, која, меѓу другото, ја обврзува државата примател да обезбеди почитување на принципот на неповредливост на имотот на странските мисии и да се однесува кон странските дипломати со должно почитување, преземајќи ги сите соодветни мерки за да се спречат какви било напади врз нивната личност, слобода или достоинство“, се вели во соопштението.
Министерството посочи дека руската амбасада во Тел Авив доставила соодветен протест до израелските власти.
„Се надеваме дека израелската страна ќе извлече соодветни заклучоци од оваа ситуација“, се вели во соопштението.