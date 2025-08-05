Германија распореди борбени авиони во Полска за да го зајакне источното крило на НАТО поради ескалацијата на тензиите со Русија, потврдија официјални лица од одбраната во вторник.

Пет германски авиони „Еурофајтер Тајфун“ ќе работат од воздухопловната база Минск Мазовјецки источно од Варшава и ќе им помагаат на полските сили во операциите за надзор на воздушниот простор, според официјални лица од германското Министерство за одбрана.

„Ова распоредување ја демонстрира солидарноста на НАТО алијансата и обезбедува веродостојно одвраќање, а воедно го заштитува нашиот заеднички воздушен простор“, изјави портпарол на германските воздухопловни сили за дневниот весник „Билд“, додавајќи дека летовите за воздушна полиција ќе започнат во вторник.