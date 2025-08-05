СВЕТ
Германија распоредува борбени авиони во Полска поради тензиите со Русија
Авионите „Еурофајтер Тајфун“, распоредени во воздухопловната база источно од Варшава, ќе помогнат во заштитата на источниот воздушен простор на НАТО, според официјални лица од одбраната
5 август 2025

Германија распореди борбени авиони во Полска за да го зајакне источното крило на НАТО поради ескалацијата на тензиите со Русија, потврдија официјални лица од одбраната во вторник.

Пет германски авиони „Еурофајтер Тајфун“ ќе работат од воздухопловната база Минск Мазовјецки источно од Варшава и ќе им помагаат на полските сили во операциите за надзор на воздушниот простор, според официјални лица од германското Министерство за одбрана.

„Ова распоредување ја демонстрира солидарноста на НАТО алијансата и обезбедува веродостојно одвраќање, а воедно го заштитува нашиот заеднички воздушен простор“, изјави портпарол на германските воздухопловни сили за дневниот весник „Билд“, додавајќи дека летовите за воздушна полиција ќе започнат во вторник.

Речиси 150 германски воени лица се моментално стационирани во воздухопловната база Минск Мазовјецки за оваа мисија, изјавија официјални лица од одбраната. Се очекува операцијата да трае приближно еден месец.

Полска, членка и на ЕУ и на НАТО, служи како критичен центар за западната воена помош за Украина. Германските воздухопловни сили им помагаат на полските сили во мониторингот на воздушниот простор од април. Претходно, борбените авиони што ја извршуваа оваа мисија летаа од градот Росток.

