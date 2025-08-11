Нова флотила со хуманитарна помош, најголема досега, ќе исплови од неколку медитерански пристаништа кон Појасот Газа на крајот од месецот за да „ја пробие нелегалната израелска блокада“, објави шведската активистка Грета Тунберг, една од патниците, според агенцијата Франс Прес.
„На 31 август се впуштаме во најголемиот обид за пробивање на нелегалната израелска блокада на Газа, со десетици бродови што тргнуваат од Шпанија“, објави 22-годишната девојка на својот Инстаграм профил.
Тунберг објави дека бродовите ќе се сретнат со „уште неколку десетици“ од Тунис и други пристаништа на 4 септември и дека ќе организираат истовремени протести во повеќе од 44 земји.
Иницијативата, наречена „Глобална флотила Сумуд“, од арапскиот збор за упорност или отпор, ќе вклучи голем број хуманитарци, лекари и уметници, вклучувајќи ја американската актерка Сузан Сарандон, шведскиот актер Густаф Скарсгард и ирскиот актер Лиам Канингем.
Ова е втор обид на младата Швеѓанка да стигне до Газа.
Претходниот обид беше спречен на 185 километри западно од Газа од страна на израелски војници кои, во ноќта меѓу 8 и 9 јуни, се качија на едрилицата „Мадлин“, приведувајќи и депортирајќи 12 активисти од Франција, Германија, Бразил, Туркије, Шпанија и Холандија.