Нова флотила со хуманитарна помош, најголема досега, ќе исплови од неколку медитерански пристаништа кон Појасот Газа на крајот од месецот за да „ја пробие нелегалната израелска блокада“, објави шведската активистка Грета Тунберг, една од патниците, според агенцијата Франс Прес.

„На 31 август се впуштаме во најголемиот обид за пробивање на нелегалната израелска блокада на Газа, со десетици бродови што тргнуваат од Шпанија“, објави 22-годишната девојка на својот Инстаграм профил.

Тунберг објави дека бродовите ќе се сретнат со „уште неколку десетици“ од Тунис и други пристаништа на 4 септември и дека ќе организираат истовремени протести во повеќе од 44 земји.