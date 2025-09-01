ВОЈНА ВО ГАЗА
Уште еден палестински новинар убиен во израелски напад врз Газа
Во соопштението, канцеларијата го осуди она што го опиша како „систематско“ таргетирање на палестинските новинари и ја повика меѓународната заедница да преземе мерки за да ги запре убиствата и да ги заштити медиумските работници
1 септември 2025

Уште еден палестински новинар беше убиен во неделата во израелски воздушен напад врз градот Газа, со што вкупниот број на убиени медиумски работници се искачи на 247 од почетокот на војната, соопшти Канцеларијата за медиуми во Газа.

Жртвата е идентификувана како Ислам Абед, дописник на телевизијата „Ал-Кудс тудеј“.

Во соопштението, канцеларијата го осуди она што го опиша како „систематско“ таргетирање на палестинските новинари и ја повика меѓународната заедница да преземе мерки за да ги запре убиствата и да ги заштити медиумските работници.

Синдикатот на палестински новинари, исто така, го осуди убиството на Абед, нарекувајќи го таргетирањето на палестинските новинари од страна на Израел „дамка на срам што ќе ги прогонува убијците на вистината и целосно воено злосторство додадено на долгата евиденција на прекршувања на новинарите од страна на окупаторот“.

Синдикатот го смета Израел за „целосно одговорен за убиството на колегата Ислам Абед и сите други медиумски професионалци кои беа маченички убиени додека ја извршуваа својата професионална должност“ и ги повика глобалните организации за човекови права и медиумски организации да преземат „итни и ефикасни мерки за да ги повикаат израелските лидери на одговорност за нивните тековни злосторства против палестинското новинарство“.

Израел уби речиси 63.500 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

