Уште еден палестински новинар беше убиен во неделата во израелски воздушен напад врз градот Газа, со што вкупниот број на убиени медиумски работници се искачи на 247 од почетокот на војната, соопшти Канцеларијата за медиуми во Газа.

Жртвата е идентификувана како Ислам Абед, дописник на телевизијата „Ал-Кудс тудеј“.

Во соопштението, канцеларијата го осуди она што го опиша како „систематско“ таргетирање на палестинските новинари и ја повика меѓународната заедница да преземе мерки за да ги запре убиствата и да ги заштити медиумските работници.

Синдикатот на палестински новинари, исто така, го осуди убиството на Абед, нарекувајќи го таргетирањето на палестинските новинари од страна на Израел „дамка на срам што ќе ги прогонува убијците на вистината и целосно воено злосторство додадено на долгата евиденција на прекршувања на новинарите од страна на окупаторот“.