Германија е последниот полуфиналист на Еуробаскетот откако Финска, Туркије и Грција претходно го обезбедија своето место меѓу четирите најдобри репрезентации.

Актуелните светски шампиони и бронзени медалисти од последното Европско првенство, го обезбедија своето место во полуфиналето на Евробаскетот во Рига со победата над Словенија од 99-91.

Словенија го започна натпреварот подобро, а по првата четвртина водеше со 11 поени разлика (32-21). На полувремето имаше +6 (51-45), а до крајот на третата четвртина водеше со девет поени разлика (74-65). Сепак, Германија го намали водството на 70-74 до крајот на третата четвртина, а на почетокот од последниот период направи серија од 7-0 за да поведе со 77-74.

Шест минути пред крајот на натпреварот, Германија имаше водство од 84-79, но Словенија не се предаде и го сврти резултатот со серија од 7-1 за да поведе со 86-85. Потоа следеше серија од 11-2 за Германија, по што Словенија не можеше да се врати во натпреварот.

Германија до победа ја предводеа Франц Вагнер со 23 поени и седум скока и Денис Шродер со 20 поени и седум асистенции.

Лука Дончиќ беше најдобар на теренот со 39 поени, десет скока и седум асистенции, но тоа не беше доволно за Словенците да ги изненадат фаворизираните Германци.