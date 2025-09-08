Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз го освои Отвореното првенство на САД во Њујорк, во нова пресметка против својот голем ривал, италијанскиот тенисер Јаник Синер, по победата од 3:1(6-2, 3-6, 6-1, 6-4).
22-годишниот Алкараз не само што славеше освојување на нов Гренд слем турнир, туку со оваа победа го презеде и првото место на АТП ранг-листата од две години постариот Синер.
Алкараз го освои шестиот Гренд слем трофеј во својата кариера, а серијата започна на Отвореното првенство на САД, каде што славеше во 2022 година. Помеѓу двата трофеи на Отвореното првенство на САД, тој двапати го освои Ролан Гарос во 2024 и 2025 година и Вимблдон во 2023 и 2024 година.
Синер остана на четири трофеи, а неговата низа победи на тврди подлоги на Гренд слем турнирите заврши. Тој ја освои Австралија Опен во 2024 и 2025 година и УС Опен во 2024 година. Покрај тоа, тој има трофеј од неодамнешниот Вимблдон, каде што го победи шпански тенисер во финалето.
Во директните дуели Алкараз сега имаат резултат од 10-5 против Италијанецот, а што е уште поважно,ги доби седумте од последните осум натпревари против Синер. Двајцата го играа третото последователно финале на Гренд слем турнирите во Њујорк, а оваа година Алкараз победи и против Италијанецот во неверојатното финале на Ролан Гарос.
Од првиот поен во финалето, Алкараз изгледаше речиси совршено. Шпанецот играше жестоко и прецизно. Уште на почетокот освои брејк и поведе со 2-0, а потоа во продолжението од првиот сет, повторно го зеде сервисот на Италијанецот за 6-2.
Спектакуларното финале доби нова димензија на почетокот на вториот сет, кога Синер почна да се спротивставува на брилијантната игра на Алакараз. Од 1-1, Синер се оддалечи на 4-1 и ја задржа предноста во брејкот до крајот за да ги израмни сетовите.
Ситуацијата повторно се смени на почетокот на третиот сет, кога Алакараз повторно жестоко нападна од сите позиции. Тој фуриозно дојде до водство од 5-0 и за само половина час го освои третиот сет за да поведе со 2-1.
На почетокот на четвртиот сет, Синер го запре нападот на Шпанецот, но доминацијата на Алкараз сепак се чувствуваше. Шпанецот стигна до клучниот брејк во тој сет на 2-2, а потоа, првенствено со одличен сервис, но и со комплетна игра, ја задржа предноста до крајот и нова голема победа.
На крајот, Алкараз имаше двојно повеќе директни поени (41-20), водеше во ас сервиси (10-2) и му дозволи на противникот само една брејк-топка во текот на целиот натпревар. Шпанецот, пак, имаше 11 од нив, па дури и пет пати му го одзеде сервисот на Синер.