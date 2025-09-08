Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз го освои Отвореното првенство на САД во Њујорк, во нова пресметка против својот голем ривал, италијанскиот тенисер Јаник Синер, по победата од 3:1(6-2, 3-6, 6-1, 6-4).

22-годишниот Алкараз не само што славеше освојување на нов Гренд слем турнир, туку со оваа победа го презеде и првото место на АТП ранг-листата од две години постариот Синер.

Алкараз го освои шестиот Гренд слем трофеј во својата кариера, а серијата започна на Отвореното првенство на САД, каде што славеше во 2022 година. Помеѓу двата трофеи на Отвореното првенство на САД, тој двапати го освои Ролан Гарос во 2024 и 2025 година и Вимблдон во 2023 и 2024 година.

Синер остана на четири трофеи, а неговата низа победи на тврди подлоги на Гренд слем турнирите заврши. Тој ја освои Австралија Опен во 2024 и 2025 година и УС Опен во 2024 година. Покрај тоа, тој има трофеј од неодамнешниот Вимблдон, каде што го победи шпански тенисер во финалето.

Во директните дуели Алкараз сега имаат резултат од 10-5 против Италијанецот, а што е уште поважно,ги доби седумте од последните осум натпревари против Синер. Двајцата го играа третото последователно финале на Гренд слем турнирите во Њујорк, а оваа година Алкараз победи и против Италијанецот во неверојатното финале на Ролан Гарос.