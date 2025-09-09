Кошаркарската репрезентација на Туркије е првиот полуфиналист на Евробаскетот, откако ја победи Полска со 91-77 (19-19, 27-13, 19-18, 26-27) во четвртфиналниот натпревар во Рига, Летонија.

Туркије во полуфиналето ќе игра против победникот од натпреварот меѓу Грција и Литванија во вторник во 20 часот.

По целосно изедначена прва четвртина, Туркије почна да се одвојува во втората кога поведе со двоцифрена разлика (36-26), а на полувремето водеше со 46-32, правејќи огромен чекор кон полуфиналето.

Полска, предводена од хрватскиот стратег Игор Миличиќ, целосно се распадна на почетокот на второто полувреме. Во 27. минута, Туркије се одлепи со огромно водство од 63-40, кое дефинитивно го реши натпреварот. Во финишот турските кошаркари попуштија и му дозволија на противникот да ја намали разликата.