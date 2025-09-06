Женската одбојкарска репрезентација на Туркије стигна до првото светско финале, додека кошаркарската репрезентација се пласираше во четврт-финалето на Евробаскетот.

Турската женска одбојкарска репрезентација испиша историја со победата над Јапонија со 3:1 во полуфиналето на Светското првенство за жени на ФИВБ 2025 во Бангкок, Тајланд, и за прв пат се пласираше во финалето на турнирот.

Јапонија започна силно, контролирајќи го првиот сет со солидна одбрана и ефикасни напади за да победи со 25:16. Туркије одговори во вториот сет, а Мелиса Варгас и Еда Ердем Дундар го предводеа натпреварот, за тимска доминација за израмнување на резултатот со 25:17.

Одржувајќи го својот моментум, Туркије продолжи да врши притисок врз Јапонија во третиот сет, поведувајќи рано и одржувајќи го водството за да го освои со резултат 25:18 и да поведе со 2:1 во сетови.

Четвртиот сет беше возбудлив, при што двата тима разменуваа поени, а резултатот беше изедначен на 24:24. Туркије имаше посилни нерви во последните моменти, добивајќи го сетот со 27:25 за да ја запечати победата од 3:1.

Туркије ќе се соочи со Италија во натпреварот за првенството во недела во 12:30 часот по Гринич. Италијанките во трилер натпревар направија пресврт и по 1:2, славеа со 3:2 во сетови.