СПОРТ
2 мин читање
Женската одбојкарска репрезентација на Туркије стигна до првото светско финале
Освен турските одбојкарки, кои по победата против Јапонија изборија финале на Светското првенство, успешен настап имаа и кошаркарите, кои направија пресврт во третата четвртина и ја победија Шведска (85-79) за пласман меѓу најдобрите осум
Турција ќе се соочи со Италија во натпреварот за првенството во недела во 12:30 часот / AA
6 септември 2025

Женската одбојкарска репрезентација на Туркије стигна до првото светско финале, додека кошаркарската репрезентација се пласираше во четврт-финалето на Евробаскетот.

Турската женска одбојкарска репрезентација испиша историја со победата над Јапонија со 3:1 во полуфиналето на Светското првенство за жени на ФИВБ 2025 во Бангкок, Тајланд, и за прв пат се пласираше во финалето на турнирот.

Јапонија започна силно, контролирајќи го првиот сет со солидна одбрана и ефикасни напади за да победи со 25:16. Туркије одговори во вториот сет, а Мелиса Варгас и Еда Ердем Дундар го предводеа натпреварот, за тимска доминација за израмнување на резултатот со 25:17.

Одржувајќи го својот моментум, Туркије продолжи да врши притисок врз Јапонија во третиот сет, поведувајќи рано и одржувајќи го водството за да го освои со резултат 25:18 и да поведе со 2:1 во сетови.

Четвртиот сет беше возбудлив, при што двата тима разменуваа поени, а резултатот беше изедначен на 24:24. Туркије имаше посилни нерви во последните моменти, добивајќи го сетот со 27:25 за да ја запечати победата од 3:1.

Туркије ќе се соочи со Италија во натпреварот за првенството во недела во 12:30 часот по Гринич. Италијанките во трилер натпревар направија пресврт и по 1:2, славеа со 3:2 во сетови.

Турската машка кошаркарска репрезентација, пак, ќе се соочи со победникот од натпреварот Полска - Босна и Херцеговина во четвртфиналето, закажано за 9 септември.

Шведска ја шокираше Туркије рано, погодувајќи девет од првите 10 шута и држејќи контрола во текот на првото полувреме, водејќи со 42:37 на полувреме.

Корекциите на главниот тренер Ергин Атаман во второто полувреме доведоа до серија од 14:0, претворајќи ја негативата од седум поени во водство.

Туркије изгради предност од 11 поени кон крајот на третата четвртина, но Шведска се врати со поените на Лудвиг Хакансон и Симон Биргандер, израмнувајќи го резултатот двапати во последниот период.

Со тесен резултат во последните минути, Алперен Шенгун ја презеде контролата, постигнувајќи 6 поени по ред, вклучувајќи и моќно забивање, за да ја запечати победата.

Шенгун постигна 24 поени и 16 скока, додека Чеди Осман додаде 17 поени, а Ерџан Османи имаше 14 поени и 9 скока.

