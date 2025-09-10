Вторник беше тешка ноќ за некои од фаворитите во квалификациите за Светското првенство како Франција и Португалија, но двата тима сепак успеаја да издвојат победи.

По победата против Украина, Франција го пречека Исланд во Париз, како дел од Групата Д, и победи со 2:1. Исланѓаните поведоа со голот на Гудјонсен во 21. минута и ја задржаа предноста до последните моменти од првото полувреме. Тогаш Франција израмни со голот на Мбапе од пенал.

Пресвртот се случи во 62. минута кога Баркола постигна гол за 2:1, но имаше загриженост во Париз шест минути подоцна кога Французите останаа со играч помалку поради црвениот картон на Чуамени. Франција сепак се држеше до крајот, иако гостите постигнаа гол за 2:2 во 88. минута. Гудјонсен повторно беше стрелец, но ВАР го поништи голот.

Франција има шест бода и е на врвот на групата. Исланд има три бода, а Украина и Азербејџан имаат по еден.

Во Групата К, Англија е сè уште совршена. Тие ја остварија својата петта победа во исто толку настапи, а англиската одбрана сè уште е без примен гол. Овој пат, Англија го помина најтешкиот натпревар на гостински терен во групата, победувајќи ја Србија со 5:0 во Белград.

Англија го отвори натпреварот многу подобро во Белград и ги здроби противниците во последниот дел од првото полувреме. Англичаните постигнаа два гола за само три минути, преку Кејн во 33. и Мадуеке во 35. минута.

Во 52. минута, Конса го зголеми резултатот на 3:0, а сè се распадна за домаќините во 72. минута кога Миленковиќ беше исклучен. Гуехи постигна гол во 75. минута, а Рашфорд од пенал во 90. минута за големи 5-0.

Во таа група, Албанија ја победи минимално Латвија пред своите навивачи со гол на Аслани од пенал во 25. минута. Англија е на врвот на табелата со 15 бода. Зад неа е Албанија со осум бода, а Србија има седум бода.