Вторник беше тешка ноќ за некои од фаворитите во квалификациите за Светското првенство како Франција и Португалија, но двата тима сепак успеаја да издвојат победи.
По победата против Украина, Франција го пречека Исланд во Париз, како дел од Групата Д, и победи со 2:1. Исланѓаните поведоа со голот на Гудјонсен во 21. минута и ја задржаа предноста до последните моменти од првото полувреме. Тогаш Франција израмни со голот на Мбапе од пенал.
Пресвртот се случи во 62. минута кога Баркола постигна гол за 2:1, но имаше загриженост во Париз шест минути подоцна кога Французите останаа со играч помалку поради црвениот картон на Чуамени. Франција сепак се држеше до крајот, иако гостите постигнаа гол за 2:2 во 88. минута. Гудјонсен повторно беше стрелец, но ВАР го поништи голот.
Франција има шест бода и е на врвот на групата. Исланд има три бода, а Украина и Азербејџан имаат по еден.
Во Групата К, Англија е сè уште совршена. Тие ја остварија својата петта победа во исто толку настапи, а англиската одбрана сè уште е без примен гол. Овој пат, Англија го помина најтешкиот натпревар на гостински терен во групата, победувајќи ја Србија со 5:0 во Белград.
Англија го отвори натпреварот многу подобро во Белград и ги здроби противниците во последниот дел од првото полувреме. Англичаните постигнаа два гола за само три минути, преку Кејн во 33. и Мадуеке во 35. минута.
Во 52. минута, Конса го зголеми резултатот на 3:0, а сè се распадна за домаќините во 72. минута кога Миленковиќ беше исклучен. Гуехи постигна гол во 75. минута, а Рашфорд од пенал во 90. минута за големи 5-0.
Во таа група, Албанија ја победи минимално Латвија пред своите навивачи со гол на Аслани од пенал во 25. минута. Англија е на врвот на табелата со 15 бода. Зад неа е Албанија со осум бода, а Србија има седум бода.
Португалија се мачеше во Будимпешта, но сепак ја победи Унгарија со 3:2 и ја забележа својата втора победа во нивниот втор меѓусебен натпревар од Групата Ф. Варга им донесе водство на Унгарците во 21. минута, но потоа Бернардо Силва во 36. минута и Кристијано Роналдо, кој реализираше пенал во 58. минута, го свртеа резултатот во корист на Португалија.
Последните минути од натпреварот на Пушкаш Арената беа драматични. Варга го постигна својот втор гол во 84. минута за 2:2, а одлучувачкиот момент беше голот на Жоао Кансело во 86. минута за 3:2 за Португалија.
Австрија триумфира во дербито во Зеница
Во дерби натпреварот во Групата Х, Австрија ја победи Босна и Херцеговина со 2:1 во Зеница. Австрија има четири победи од четири натпревари, а Босна и Херцеговина беше поразена по четири победи во низа. Двата тима имаат по 12 бода, но Австријците имаат натпревар помалку.
Сабицер во 49. минута ѝ донесе водство на Австрија, но Џеко ги врати домаќините во игра со гол во следниот напад. До 65. минута беше 1-1, кога Лајмер постигна гол вреден три бода.
Во истата група, Романија одигра само 2:2 во Никозија против Администрацијата на кипарските Грци, иако водеше со 2:0 со головите на Драгуш во 2. и 18. минута.
Норвешка ја продолжи својата победничка серија во Групата И. Во Осло, ја победија Молдавија со неверојатни 11:1 и по пет натпревари, Норвежаните имаат максимални 15 бода, шест повеќе од Италија и Израел. Италијанците имаат натпревар помалку. Норвешка постигна 24 гола во пет натпревари.
Молдавците беа немоќни пред Халанд, кој постигна пет од 11 гола, Асгард постигна четири гола, а Михре и Одегард додадоа по еден за Норвешка. Дури и единствениот гол на Молдавците беше дело на Норвежанец, тоа беше автогол на Остигард.