СПОРТ
3 мин читање
Тежок пораз на српските фудбалери против Англија во Белград
Во дерби натпреварот во Групата Х, Австрија ја победи Босна и Херцеговина со 2:1 во Зеница, па Австрија има четири победи од четири натпревари, а за босанските фудбалери ова беше прв пораз по четири победи во низа
Тежок пораз на српските фудбалери против Англија во Белград
Најдобриот норвешки фудбалер, Халанд постигна пет гола во триуфот од 11:1 против Молдавија / Reuters
10 септември 2025

Вторник беше тешка ноќ за некои од фаворитите во квалификациите за Светското првенство како Франција и Португалија, но двата тима сепак успеаја да издвојат победи.

По победата против Украина, Франција го пречека Исланд во Париз, како дел од Групата Д, и победи со 2:1. Исланѓаните поведоа со голот на Гудјонсен во 21. минута и ја задржаа предноста до последните моменти од првото полувреме. Тогаш Франција израмни со голот на Мбапе од пенал.

Пресвртот се случи во 62. минута кога Баркола постигна гол за 2:1, но имаше загриженост во Париз шест минути подоцна кога Французите останаа со играч помалку поради црвениот картон на Чуамени. Франција сепак се држеше до крајот, иако гостите постигнаа гол за 2:2 во 88. минута. Гудјонсен повторно беше стрелец, но ВАР го поништи голот.

Франција има шест бода и е на врвот на групата. Исланд има три бода, а Украина и Азербејџан имаат по еден.

Во Групата К, Англија е сè уште совршена. Тие ја остварија својата петта победа во исто толку настапи, а англиската одбрана сè уште е без примен гол. Овој пат, Англија го помина најтешкиот натпревар на гостински терен во групата, победувајќи ја Србија со 5:0 во Белград.

Англија го отвори натпреварот многу подобро во Белград и ги здроби противниците во последниот дел од првото полувреме. Англичаните постигнаа два гола за само три минути, преку Кејн во 33. и Мадуеке во 35. минута.

Во 52. минута, Конса го зголеми резултатот на 3:0, а сè се распадна за домаќините во 72. минута кога Миленковиќ беше исклучен. Гуехи постигна гол во 75. минута, а Рашфорд од пенал во 90. минута за големи 5-0.

Во таа група, Албанија ја победи минимално Латвија пред своите навивачи со гол на Аслани од пенал во 25. минута. Англија е на врвот на табелата со 15 бода. Зад неа е Албанија со осум бода, а Србија има седум бода.

Препорачано

Португалија се мачеше во Будимпешта, но сепак ја победи Унгарија со 3:2 и ја забележа својата втора победа во нивниот втор меѓусебен натпревар од Групата Ф. Варга им донесе водство на Унгарците во 21. минута, но потоа Бернардо Силва во 36. минута и Кристијано Роналдо, кој реализираше пенал во 58. минута, го свртеа резултатот во корист на Португалија.

Последните минути од натпреварот на Пушкаш Арената беа драматични. Варга го постигна својот втор гол во 84. минута за 2:2, а одлучувачкиот момент беше голот на Жоао Кансело во 86. минута за 3:2 за Португалија.

Австрија триумфира во дербито во Зеница

Во дерби натпреварот во Групата Х, Австрија ја победи Босна и Херцеговина со 2:1 во Зеница. Австрија има четири победи од четири натпревари, а Босна и Херцеговина беше поразена по четири победи во низа. Двата тима имаат по 12 бода, но Австријците имаат натпревар помалку.

Сабицер во 49. минута ѝ донесе водство на Австрија, но Џеко ги врати домаќините во игра со гол во следниот напад. До 65. минута беше 1-1, кога Лајмер постигна гол вреден три бода.

Во истата група, Романија одигра само 2:2 во Никозија против Администрацијата на кипарските Грци, иако водеше со 2:0 со головите на Драгуш во 2. и 18. минута.

Норвешка ја продолжи својата победничка серија во Групата И. Во Осло, ја победија Молдавија со неверојатни 11:1 и по пет натпревари, Норвежаните имаат максимални 15 бода, шест повеќе од Италија и Израел. Италијанците имаат натпревар помалку. Норвешка постигна 24 гола во пет натпревари.

Молдавците беа немоќни пред Халанд, кој постигна пет од 11 гола, Асгард постигна четири гола, а Михре и Одегард додадоа по еден за Норвешка. Дури и единствениот гол на Молдавците беше дело на Норвежанец, тоа беше автогол на Остигард.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us