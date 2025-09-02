РЕГИОН
1 мин читање
Брнабиќ: За жал на Пленковиќ, нема да има граѓанска војна во Србија
Пленковиќ претходно на Бледскиот стратешки форум изјави дека е скептичен дека ЕУ ќе се прошири до 2030 година, тврдејќи дека Северна Македонија е блокирана, Србија е на работ на граѓанска војна, а Босна и Херцеговина е по под закана од отцепување
Брнабиќ: За жал на Пленковиќ, нема да има граѓанска војна во Србија
Претседателката на Собранието на Србија одговори на изјавите на премиерот на Хрватска / AFP
2 септември 2025

Претседателката на српскиот парламент, Ана Брнабиќ, во понеделник изјави дека, „за жал на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, нема да има граѓанска војна во Србија“.

„Пленковиќ вели дека Србија е на работ на граѓанска војна. И што уште? Тие толку многу го сакаа тоа и толку многу инвестираа во тоа. Тие знаат дека нивната стратешка цел - Александар Вучиќ да не е на чело на Србија, е единствениот начин да ја исполнат. За жал на некои, а за среќа на Србија и мнозинството нејзини граѓани, целиот наш народ, ова ниту е вистина, ниту ќе се случи“, објави Брнабиќ на социјалната мрежа X.

Препорачано

Пленковиќ претходно во понеделник на Бледскиот стратешки форум изјави дека е скептичен дека Европската Унија ќе се прошири до 2030 година, тврдејќи дека „Северна Македонија е блокирана, Србија е на работ на граѓанска војна, а Босна и Херцеговина е под постојана закана од отцепување“.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us