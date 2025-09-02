Брнабиќ: За жал на Пленковиќ, нема да има граѓанска војна во Србија

Пленковиќ претходно на Бледскиот стратешки форум изјави дека е скептичен дека ЕУ ќе се прошири до 2030 година, тврдејќи дека Северна Македонија е блокирана, Србија е на работ на граѓанска војна, а Босна и Херцеговина е по под закана од отцепување