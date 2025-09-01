РЕГИОН
2 мин читање
Словенечката претседателка ја повика Хрватска да ја признае Палестина
Палестина треба да биде независна, треба да живее свој живот, а луѓето таму треба да имаат достоинство, треба да го покажеме срцето за кое се надевам дека сè уште постои кај политичарите, изјави Мусар на маргините на Стратешкиот форум во Блед
Словенечката претседателка ја повика Хрватска да ја признае Палестина
Словенија ја призна Палестина во јуни лани, придружувајќи им се на Шпанија и Норвешка, кои тоа го сторија по почетокот на војната во Газа / AP
1 септември 2025

Словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар ја повика Хрватска да ја признае Палестина, нагласувајќи дека не може да се застапува решение со две држави ако двете страни не се признати.

На маргините на Стратешкиот форум во Блед, словенечката претседателка ги отфрли критиките дека признавањето значи легитимирање на Хамас, нагласувајќи дека „сите ги осудија“ постапките на палестинското милитантно движење кое владее со Појасот Газа.

Сепак, застапувањето решение со две држави, што е официјален став на Европската Унија, но и на Хрватска, нема смисла ако двете земји не се признати, нагласи Пирц Мусар.

„Мислам дека ова е еден мал чекор кон постигнување на тоа решение со Палестина и Израел како две независни држави. Не гледам друг начин, треба да постигнеме признавање, а потоа да направиме сè што треба да се направи на меѓународно ниво“, рече таа во изјава објавена од ХИНА.

На прашањето дали ова е и порака до Хрватска, чија влада сè уште не ја признала Палестина, словенечката претседателка одговори потврдно.

„Мислам дека сите земји во светот треба да ја признаат Палестина“, нагласи таа, додавајќи:

„Палестина треба да биде независна, треба да живее свој живот, а луѓето таму треба да имаат достоинство. Треба да го покажеме срцето за кое се надевам дека сè уште постои кај политичарите.“

Препорачано

Словенија ја призна Палестина во јуни минатата година, придружувајќи им се на Шпанија и Норвешка, кои исто така одлучија да го сторат тоа по почетокот на војната во Газа.

Франција, Австралија и Обединетото Кралство објавија дека ќе ја признаат Палестина на Генералното собрание на Обединетите нации во септември.

Според палестинскиот министер за надворешни работи, уште десетина земји имаат намера да го сторат тоа.

Словенија, исто така, воведе ембарго за извоз на оружје во Израел, увоз на производи од нелегални населби на окупираните територии и прогласи двајца министри од крајната десница во израелската влада за „персона нон грата“.

Ставот на хрватската влада е дека пред признавањето, мора да се постигне долгорочно одржливо политичко решение со две држави и да се овластат оние политички актери кои се демократски, кредибилни и можат да имаат функционална моќ, изјави претходно премиерот Андреј Пленковиќ.

Со други зборови, според владата, признавањето има смисла само кога може да се спроведе.

Од друга страна, хрватскиот претседател Зоран Милановиќ силно се залага за признавање на Палестина од страна на Хрватска и минатата недела ја повика владата да ја покрене оваа постапка во Парламентот.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us