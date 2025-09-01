Словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар ја повика Хрватска да ја признае Палестина, нагласувајќи дека не може да се застапува решение со две држави ако двете страни не се признати.

На маргините на Стратешкиот форум во Блед, словенечката претседателка ги отфрли критиките дека признавањето значи легитимирање на Хамас, нагласувајќи дека „сите ги осудија“ постапките на палестинското милитантно движење кое владее со Појасот Газа.

Сепак, застапувањето решение со две држави, што е официјален став на Европската Унија, но и на Хрватска, нема смисла ако двете земји не се признати, нагласи Пирц Мусар.

„Мислам дека ова е еден мал чекор кон постигнување на тоа решение со Палестина и Израел како две независни држави. Не гледам друг начин, треба да постигнеме признавање, а потоа да направиме сè што треба да се направи на меѓународно ниво“, рече таа во изјава објавена од ХИНА.

На прашањето дали ова е и порака до Хрватска, чија влада сè уште не ја признала Палестина, словенечката претседателка одговори потврдно.

„Мислам дека сите земји во светот треба да ја признаат Палестина“, нагласи таа, додавајќи:

„Палестина треба да биде независна, треба да живее свој живот, а луѓето таму треба да имаат достоинство. Треба да го покажеме срцето за кое се надевам дека сè уште постои кај политичарите.“