Словенечката претседателка Наташа Пирц Мусар ја повика Хрватска да ја признае Палестина, нагласувајќи дека не може да се застапува решение со две држави ако двете страни не се признати.
На маргините на Стратешкиот форум во Блед, словенечката претседателка ги отфрли критиките дека признавањето значи легитимирање на Хамас, нагласувајќи дека „сите ги осудија“ постапките на палестинското милитантно движење кое владее со Појасот Газа.
Сепак, застапувањето решение со две држави, што е официјален став на Европската Унија, но и на Хрватска, нема смисла ако двете земји не се признати, нагласи Пирц Мусар.
„Мислам дека ова е еден мал чекор кон постигнување на тоа решение со Палестина и Израел како две независни држави. Не гледам друг начин, треба да постигнеме признавање, а потоа да направиме сè што треба да се направи на меѓународно ниво“, рече таа во изјава објавена од ХИНА.
На прашањето дали ова е и порака до Хрватска, чија влада сè уште не ја признала Палестина, словенечката претседателка одговори потврдно.
„Мислам дека сите земји во светот треба да ја признаат Палестина“, нагласи таа, додавајќи:
„Палестина треба да биде независна, треба да живее свој живот, а луѓето таму треба да имаат достоинство. Треба да го покажеме срцето за кое се надевам дека сè уште постои кај политичарите.“
Словенија ја призна Палестина во јуни минатата година, придружувајќи им се на Шпанија и Норвешка, кои исто така одлучија да го сторат тоа по почетокот на војната во Газа.
Франција, Австралија и Обединетото Кралство објавија дека ќе ја признаат Палестина на Генералното собрание на Обединетите нации во септември.
Според палестинскиот министер за надворешни работи, уште десетина земји имаат намера да го сторат тоа.
Словенија, исто така, воведе ембарго за извоз на оружје во Израел, увоз на производи од нелегални населби на окупираните територии и прогласи двајца министри од крајната десница во израелската влада за „персона нон грата“.
Ставот на хрватската влада е дека пред признавањето, мора да се постигне долгорочно одржливо политичко решение со две држави и да се овластат оние политички актери кои се демократски, кредибилни и можат да имаат функционална моќ, изјави претходно премиерот Андреј Пленковиќ.
Со други зборови, според владата, признавањето има смисла само кога може да се спроведе.
Од друга страна, хрватскиот претседател Зоран Милановиќ силно се залага за признавање на Палестина од страна на Хрватска и минатата недела ја повика владата да ја покрене оваа постапка во Парламентот.