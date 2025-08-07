Бразилскиот претседател Луиз Лула да Силва и индискиот премиер Нарендра Моди разговараа во врска со царините што ги воведе американскиот претседател Доналд Трамп врз двете членки основачи на блокот БРИКС и други земји, се вели во соопштението.

Двајцата лидери во телефонскиот разговор ја истакнаа посетата на индискиот премиер на Бразил минатиот месец, каде што се согласија за „рамка за зајакнување на соработката“ во трговијата и односите меѓу луѓето, соопшти Кабинетот на индискиот премиер.

„Надградувајќи се на овие дискусии, тие ја повторија својата посветеност да го подигнат стратешкото партнерство Индија-Бразил на нови височини“, се вели во соопштението.

Тие, исто така, разменија мислења за „различни регионални и глобални прашања од заеднички интерес“.

Повикот уследи откако Трамп ги зголеми царините за индискиот увоз на 50% во среда, откако воведе слични царини за Бразил.

Трамп ја обвини Индија дека има корист од континуираните купувања на руска нафта, додека Лула се соочи со царините на американскиот претседател поради судските случаи против поранешниот бразилски претседател Жаир Болсонаро.