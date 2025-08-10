ПОЛИТИКА
Советот за безбедност на ОН ја потврдува територијалната целовитост на Сирија и го осудува мешањето
Советот ги осуди „сите форми на негативно или деструктивно мешање во политичката, безбедносната и економската транзиција на Сирија“, предупредувајќи дека ваквите интервенции ги поткопуваат напорите за стабилност
СБОН ги повикуваа сите држави да се воздржат од каква било акција или мешање што може дополнително да ја дестабилизира земјата / AA
Советот за безбедност на ОН во недела ја повтори својата „силна посветеност“ на суверенитетот, независноста, единството и територијалниот интегритет на Сирија, истовремено осудувајќи го мешањето во транзицијата на земјата.

„Советот за безбедност... ја потврдува својата силна посветеност на суверенитетот, независноста, единството и територијалниот интегритет на Сириската Арапска Република и ги повикува сите држави да ги почитуваат овие принципи“, се вели во соопштението на Советот.

Советот ги осуди „сите форми на негативно или деструктивно мешање во политичката, безбедносната и економската транзиција на Сирија“, предупредувајќи дека ваквите интервенции ги поткопуваат напорите за стабилност.

Во соопштението се повикуваат сите држави да се „воздржат од каква било акција или мешање што може дополнително да ја дестабилизира земјата“.

Декларацијата доаѓа во време кога сириската администрација работи на враќање на стабилноста откако Башар ал-Асад беше соборен кон крајот на 2024 година, со што заврши речиси 25-годишно авторитарно владеење.

По падот на Асад, Израел ја прошири својата окупација на Голанската Висорамнина во Сирија со заземање на демилитаризираната тампон-зона, кршејќи го договорот за разделба од 1974 година.

Израел, исто така, започна стотици воздушни напади насочени кон сириски воени објекти, вклучувајќи борбени авиони, ракетни системи и инсталации за воздушна одбрана.

