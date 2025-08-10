Советот за безбедност на ОН во недела ја повтори својата „силна посветеност“ на суверенитетот, независноста, единството и територијалниот интегритет на Сирија, истовремено осудувајќи го мешањето во транзицијата на земјата.

„Советот за безбедност... ја потврдува својата силна посветеност на суверенитетот, независноста, единството и територијалниот интегритет на Сириската Арапска Република и ги повикува сите држави да ги почитуваат овие принципи“, се вели во соопштението на Советот.

Советот ги осуди „сите форми на негативно или деструктивно мешање во политичката, безбедносната и економската транзиција на Сирија“, предупредувајќи дека ваквите интервенции ги поткопуваат напорите за стабилност.

Во соопштението се повикуваат сите држави да се „воздржат од каква било акција или мешање што може дополнително да ја дестабилизира земјата“.