Најбрзиот суперкомпјутер во Европа, Јупитер беше претставен во Германија во петок, а неговите оператори се надеваат дека може да му помогне на Стариот континент да се справи со низа предизвици, од истражување на климата до фаќање чекор во трката на вештачката интелигенција.

Еве сè што треба да знаете за системот, кој се гордее со комбинираната моќ на околу милион паметни телефони.

Што е Јупитер?

Сместен во Центарот за суперкомпјутери Јулих во западна Германија, тој е првиот суперкомпјутер во Европа кој ќе може да извршува најмалку еден трилион (или милијарда милијарди) пресметки во секунда.

Соединетите Американски Држави веќе имаат три вакви компјутери, управувани од Министерството за енергетика.

Јупитер е сместен во објект од 3.600 квадратни метри, околу половина од големината на фудбалско игралиште, и сместува процесори и околу 24.000 Нвидиа чипови, фаворизирани од индустријата за вештачка интелигенција.

Половина од 500-те милиони евра за развој и управување со системот во следните неколку години доаѓаат од Европската Унија, а остатокот ќе биде финансиран од Германија.

Оваа огромна компјутерска моќ ќе им биде достапна на истражувачите од различни области и компании за обука на модели на вештачка интелигенција.

„Јупитер е скок напред во компјутерските способности во Европа“, изјави за АФП Томас Липерт, раководител на Центарот Јулих, додавајќи дека е 20 пати помоќен од кој било друг компјутер во Германија.

Како може да ѝ помогне на Европа во трката со вештачка интелигенција?

Липерт вели дека Јупитер е првиот суперкомпјутер што може да се смета за меѓународно конкурентен за обука на модели на вештачка интелигенција во Европа, која заостанува зад САД и Кина во овој сектор.

Според извештајот на Универзитетот Стенфорд објавен претходно оваа година, институциите со седиште во САД произвеле 40 „значајни“ модели на вештачка интелигенција (ВИ), или оние што се сметаат за особено влијателни, во 2024 година, во споредба со 15 во Кина и само три во Европа.

„Тоа е најголемата машина за вештачка интелигенција во Европа“, изјави за АФП Емануел Ле Ру, раководител на одделот за напредно пресметување во Евиден, подружница на францускиот технолошки гигант Атос.

Јупитер е изграден од конзорциум составен од Евиден и германската група ПарТек.

Хозе Марија Села, виш истражувач во Центарот за суперкомпјутери во Барселона, рече дека новиот систем е многу важен за напорите за обука на модели на вештачка интелигенција во Европа.

„Колку е поголем компјутерот, толку е подобар моделот што го развива вештачката интелигенција“, изјави тој за АФП.