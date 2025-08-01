Најмалку осум Палестинци беа убиени, а неколку други беа повредени во петок наутро во израелски напади со беспилотни летала насочени кон повеќе области низ Појасот Газа, соопштија медицински извори.

Четири Палестинци беа убиени, а други беа повредени кога израелски дрон бомбардираше шатори во кои се сместени раселени цивили во областа Ал-Маваси западно од Кан Јунис во јужна Газа.

Во централниот град Деир ал-Балах во Газа, уште четири лица беа убиени, а други беа повредени во израелски воздушен напад насочен кон станбена област.

Пријавени се и неколку жртви во градот Газа, каде што израелските сили бомбардираа зграда во населбата Ал-Римал и куќа во близина на гробиштата Шеик Радван.