Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, ја критикуваше улогата на Израел во неодамнешните конфликти во Сувејда, Сирија.

Тој исто така ја истакна загриженоста на Туркије за надворешното мешање во сириските работи.

„Еден од главните актери зад оваа мрачна слика се покажа дека е Израел“, рече Фидан за време на заедничката прес-конференција со сирискиот министер за надворешни работи, Асад Хасан ал-Шејбани, во Анкара.