13 август 2025
Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, ја критикуваше улогата на Израел во неодамнешните конфликти во Сувејда, Сирија.
Тој исто така ја истакна загриженоста на Туркије за надворешното мешање во сириските работи.
„Еден од главните актери зад оваа мрачна слика се покажа дека е Израел“, рече Фидан за време на заедничката прес-конференција со сирискиот министер за надворешни работи, Асад Хасан ал-Шејбани, во Анкара.
Фидан ја нагласи и визијата на Туркије за постконфликтна Сирија, истакнувајќи дека новата Сирија треба да биде земја каде што сите народи, верувања и култури се зачувани и можат да живеат заедно.
„Како Туркије, ние даваме наши препораки во оваа насока“, заклучи Фидан.