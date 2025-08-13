ПОЛИТИКА
1 мин читање
Фидан ја критикува улогата на Израел за конфликтот во сириска Сувејда
„Еден од главните актери зад оваа мрачна слика се покажа дека е Израел“, рече Фидан за време на заедничката прес-конференција со сирискиот министер за надворешни работи, Асад Хасан ал-Шејбани, во Анкара
Фидан ја критикува улогата на Израел за конфликтот во сириска Сувејда
Фидан ја критикува улогата на Израел за конфликтот во сириска Сувејда / TRT
13 август 2025

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, ја критикуваше улогата на Израел во неодамнешните конфликти во Сувејда, Сирија.

Тој исто така ја истакна загриженоста на Туркије за надворешното мешање во сириските работи.

„Еден од главните актери зад оваа мрачна слика се покажа дека е Израел“, рече Фидан за време на заедничката прес-конференција со сирискиот министер за надворешни работи, Асад Хасан ал-Шејбани, во Анкара.

Препорачано

Фидан ја нагласи и визијата на Туркије за постконфликтна Сирија, истакнувајќи дека новата Сирија треба да биде земја каде што сите народи, верувања и култури се зачувани и можат да живеат заедно.

„Како Туркије, ние даваме наши препораки во оваа насока“, заклучи Фидан.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us